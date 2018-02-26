В Москве приземлился спецборт с российскими олимпийцами

В Москву сегодня вернулись российские спортсмены. На зимних Играх в Пхёнчхане наша команда выступала под олимпийским флагом. Спортсмены завоевали 17 медалей, из них две золотые. Чемпионкой в фигурном катании стала Алина Загитова. Золото Олимпиады выиграла и наша хоккейная сборная.
Борт из Южной Кореи с нашими спортсменами приземлился в Шереметьево. В Россию вернулись олимпийские команды по хоккею, лыжным гонкам, фигурному катанию, бобслею и фристайлу. В зале прилета задолго до этого стали собираться родные, друзья и болельщики.
Олимпийские игры проходили в Южной Корее с 9 по 25 февраля. В заключительный день Игр исполком Международного олимпийского комитета оставил в силе дисквалификацию Олимпийского комитета России. Он должен быть восстановлен в правах до конца текущей недели при условии, что проверка допинг-проб российских участников Игр не выявит нарушения правил.
Олимпийские игры проходили в Южной Корее с 9 по 25 февраля. В заключительный день Игр исполком Международного олимпийского комитета оставил в силе дисквалификацию Олимпийского комитета России. Он должен быть восстановлен в правах до конца текущей недели при условии, что проверка допинг-проб российских участников Игр не выявит нарушения правил.
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