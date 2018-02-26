Куба <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Куба 16+
    •  
    В Москве приземлился спецборт с российскими олимпийцами. Олимпиада, Южная Корея, фанаты, фигурное катание, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве приземлился спецборт с российскими олимпийцами

    В Москве приземлился спецборт с российскими олимпийцами

    4 комментария

    В Москве приземлился спецборт с российскими олимпийцами

    В Москве приземлился спецборт с российскими олимпийцами

      В Москву сегодня вернулись российские спортсмены. На зимних Играх в Пхёнчхане наша команда выступала под олимпийским флагом. Спортсмены завоевали 17 медалей, из них две золотые. Чемпионкой в фигурном катании стала Алина Загитова. Золото Олимпиады выиграла и наша хоккейная сборная.

      Борт из Южной Кореи с нашими спортсменами приземлился в Шереметьево. В Россию вернулись олимпийские команды по хоккею, лыжным гонкам, фигурному катанию, бобслею и фристайлу. В зале прилета задолго до этого стали собираться родные, друзья и болельщики.

      Олимпийские игры проходили в Южной Корее с 9 по 25 февраля. В заключительный день Игр исполком Международного олимпийского комитета оставил в силе дисквалификацию Олимпийского комитета России. Он должен быть восстановлен в правах до конца текущей недели при условии, что проверка допинг-проб российских участников Игр не выявит нарушения правил.

      Новости по теме

      Зимняя Олимпиада — 2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru