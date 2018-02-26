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    В МОК прокомментировали исполнение хоккеистами гимна РФ на церемонии награждения

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    • Фото: Reuters © 2018, Grigory Dukor
    В МОК прокомментировали исполнение хоккеистами гимна РФ на церемонии награждения

    В МОК прокомментировали исполнение хоккеистами гимна РФ на церемонии награждения

    В МОК прокомментировали исполнение хоккеистами гимна РФ на церемонии награждения
  • Фото: Reuters © 2018, Grigory Dukor

    • В Международном олимпийском комитете отметили, что с пониманием относятся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018.

    В МОК подчеркнули, что понимают волнение российских хоккеистов, которые все-таки исполнили гимн своей страны на церемонии вручения золотых медалей на Играх в Пхёнчхане.

    Из заявления МОК: «Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах».

    смотретьИсторическая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов
    Историческая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов
    Накануне российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли сборную Германии в овертайме со счетом 4:3 и впервые за 26 лет взяли золото Олимпиады. Во время награждения хоккеисты вместе с болельщиками так громко пели российский гимн, что заглушали включенный на арене олимпийский гимн.

    смотретьГромкие, гордые, злые: как Олимпиада сплотила спортсменов и болельщиков в Пхёнчхане
    Громкие, гордые, злые: как Олимпиада сплотила спортсменов и болельщиков в Пхёнчхане
    Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступали в усеченном составе — под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Согласно требованиям МОК, российским спортсменам и другим членам делегации было запрещено демонстрировать любые национальные символы и петь гимн своей страны на любых олимпийских объектах.

    Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!

    Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.

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