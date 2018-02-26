В МОК прокомментировали исполнение хоккеистами гимна РФ на церемонии награждения

В Международном олимпийском комитете отметили, что с пониманием относятся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей
ОИ-2018.
В МОК подчеркнули, что понимают волнение российских хоккеистов, которые все-таки исполнили гимн своей страны на церемонии вручения золотых медалей на Играх в Пхёнчхане.
Из заявления МОК: «Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах».
Накануне российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли сборную Германии в овертайме со счетом 4:3 и впервые за 26 лет взяли золото Олимпиады. Во время награждения хоккеисты вместе с болельщиками так громко пели российский гимн, что заглушали включенный на арене олимпийский гимн.
Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступали в усеченном составе — под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Согласно требованиям МОК, российским спортсменам и другим членам делегации было запрещено демонстрировать любые национальные символы и петь гимн своей страны на любых олимпийских объектах.
Из заявления МОК: «Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах».
Накануне российские хоккеисты в финале олимпийского турнира обыграли сборную Германии в овертайме со счетом 4:3 и впервые за 26 лет взяли золото Олимпиады. Во время награждения хоккеисты вместе с болельщиками так громко пели российский гимн, что заглушали включенный на арене олимпийский гимн.
Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступали в усеченном составе — под олимпийским флагом и в статусе олимпийских атлетов из России. Согласно требованиям МОК, российским спортсменам и другим членам делегации было запрещено демонстрировать любые национальные символы и петь гимн своей страны на любых олимпийских объектах.
Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.
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