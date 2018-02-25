Олимпийские игры в Пхёнчхане официально завершены

Стали историей: XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане объявлены закрытыми.
В южнокорейском Пхёнчхане закончилась торжественная церемония закрытия Олимпиады. Сначала мэр Пхёнчхана вернул олимпийский флаг Томасу Баху, затем глава МОК передал его мэру будущей зимней олимпийской столицы, Пекину. В китайской столице ОИ пройдут в 2022 году.
Томас Бах, глава МОК: «Олимпийские игры — это игры новых горизонтов. Мы предлагаем каждому свою руку, чтобы объединиться в этой вере в будущее. Спортсмены, вы самые лучшие послы нашего оптимизма, спасибо вам за честную игру и конкурентный дух. Я торжественно объявляю эти Игры закрытыми».
Олимпийский огонь погас.
По традиции на церемонии закрытия были награждены победители мужского марафона. Серебряную медаль получил россиянин Александр Большунов, бронзовую — его соотечественник Андрей Ларьков. Лыжный марафон состоялся в субботу. Победу одержал финн Йиво Нисканен. Большунов финишировал вторым, Ларьков — третьим.
На Играх-2018 в Южной Корее россияне завоевали 17 медалей, в том числе две золотые. В неофициальном зачете наша сборная стала 13-й. Золотые награды завоевали фигуристка Алина Загитова и хоккеисты, которые сегодня в овертайме одолели сборную Германии (4:3). Героями драматичной игры стали Никита Гусев, отправивший в ворота соперника две шайбы, и Кирилл Капризов, забивший решающий гол в дополнительное время.
Томас Бах, глава МОК: «Олимпийские игры — это игры новых горизонтов. Мы предлагаем каждому свою руку, чтобы объединиться в этой вере в будущее. Спортсмены, вы самые лучшие послы нашего оптимизма, спасибо вам за честную игру и конкурентный дух. Я торжественно объявляю эти Игры закрытыми».
Олимпийский огонь погас.
В Пхёнчхане прошла торжественная церемония закрытия зимней Олимпиады. Собрали для вас самые яркие кадры.Опубликовано НТВ 25 февраля 2018 г.
По традиции на церемонии закрытия были награждены победители мужского марафона. Серебряную медаль получил россиянин Александр Большунов, бронзовую — его соотечественник Андрей Ларьков. Лыжный марафон состоялся в субботу. Победу одержал финн Йиво Нисканен. Большунов финишировал вторым, Ларьков — третьим.
На Играх-2018 в Южной Корее россияне завоевали 17 медалей, в том числе две золотые. В неофициальном зачете наша сборная стала 13-й. Золотые награды завоевали фигуристка Алина Загитова и хоккеисты, которые сегодня в овертайме одолели сборную Германии (4:3). Героями драматичной игры стали Никита Гусев, отправивший в ворота соперника две шайбы, и Кирилл Капризов, забивший решающий гол в дополнительное время.
Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.
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