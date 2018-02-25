Российские хоккеисты выиграли Олимпиаду

смотреть Историческая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов

Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!! Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.

Счет в финальном матче открыл Вячеслав Войнов, забросив шайбу на последней минуте первого периода. На 30-й минуте Феликс Шютц восстановил равновесие. В третьем периоде отличился Никита Гусев, но немцы буквально через несколько секунд сравняли счет. За три минуты до окончания встречи Йонас Мюллер отправил третью шайбу в ворота россиян. А меньше чем за минуту до конца третьего периода Никита Гусев спас нашу команду, оставшуюся в меньшинстве и заменившую вратаря Василия Кошечкина на пятого игрока, — 3:3.С этим счетом и завершилось основное время матча за золото Игр-2018, в итоге по правилам турнира команды продолжили выяснять отношения в 20-минутном овертайме. Играли до первой заброшенной шайбы, и победу сборной России спустя 10 минут напряженной игры принес Кирилл Капризов — 4:3.Сборные России и Германии 15 раз встречались на чемпионатах мира, в этих матчах 14 побед одержала российская команда. А на Олимпиадах счет личных встреч до сегодняшней игры был 1:0 в пользу немцев. В 1994 году в Лиллехаммере в матче группового этапа сборная Германии праздновала победу со счетом 4:2.