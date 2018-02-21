Лыжники Спицов и Большунов завоевали серебро Олимпиады в Пхёнчхане

Российские лыжники Спицов и Большунов взяли серебро Олимпийских игр в командном спринте.
Россияне Денис Спицов и Александр Большунов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пхенчхане в лыжном командном спринте. Россияне показали результат 15 минут 57,9 секунды.
Первое место в этой дисциплине заняли спортсмены Мартин Сундбю и Йоханнес Клэбо из Норвегии (15 минут 56,2 секунды), бронзу завоевали лыжники Морис Манифика и Ришар Жув из Франции (15 минут 58,2 секунды).
Ранее Спицов завоевал бронзу Олимпиады в Пхёнчхане в гонке на 15 км свободным стилем и серебро в эстафете. Большунов также стал серебряным призером в эстафете и завоевал бронзу в спринте классическим стилем.
Таким образом, в копилке олимпийцев из России уже 13 медалей — 4 серебряных и 9 бронзовых. Напомним, российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. На форме наших атлетов по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR — прим. НТВ.Ru).
Первое место в этой дисциплине заняли спортсмены Мартин Сундбю и Йоханнес Клэбо из Норвегии (15 минут 56,2 секунды), бронзу завоевали лыжники Морис Манифика и Ришар Жув из Франции (15 минут 58,2 секунды).
Ранее Спицов завоевал бронзу Олимпиады в Пхёнчхане в гонке на 15 км свободным стилем и серебро в эстафете. Большунов также стал серебряным призером в эстафете и завоевал бронзу в спринте классическим стилем.
Таким образом, в копилке олимпийцев из России уже 13 медалей — 4 серебряных и 9 бронзовых. Напомним, российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. На форме наших атлетов по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR — прим. НТВ.Ru).
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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