Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Лыжники Спицов и Большунов завоевали серебро Олимпиады в Пхёнчхане

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    Лыжники Спицов и Большунов завоевали серебро Олимпиады в Пхёнчхане

    Лыжники Спицов и Большунов завоевали серебро Олимпиады в Пхёнчхане

    Лыжники Спицов и Большунов завоевали серебро Олимпиады в Пхёнчхане
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Российские лыжники Спицов и Большунов взяли серебро Олимпийских игр в командном спринте.

    Россияне Денис Спицов и Александр Большунов стали серебряными призерами Олимпийских игр в Пхенчхане в лыжном командном спринте. Россияне показали результат 15 минут 57,9 секунды.

    Первое место в этой дисциплине заняли спортсмены Мартин Сундбю и Йоханнес Клэбо из Норвегии (15 минут 56,2 секунды), бронзу завоевали лыжники Морис Манифика и Ришар Жув из Франции (15 минут 58,2 секунды).

    Ранее Спицов завоевал бронзу Олимпиады в Пхёнчхане в гонке на 15 км свободным стилем и серебро в эстафете. Большунов также стал серебряным призером в эстафете и завоевал бронзу в спринте классическим стилем.

    Таким образом, в копилке олимпийцев из России уже 13 медалей — 4 серебряных и 9 бронзовых. Напомним, российские спортсмены выступают на Играх в Пхёнчхане под олимпийским флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета. На форме наших атлетов по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR — прим. НТВ.Ru).

    Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

    Новости по теме

    Зимняя Олимпиада — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru