Следствие вели… <sup><small>16+</small></sup>
Недоступно в Вашей стране
Следствие вели… 16+ 16+
    •  

    В Пхёнчхане завершился парад спортсменов на церемонии закрытия Олимпиады

    5 комментариев
    В Пхёнчхане завершился парад спортсменов на церемонии закрытия Олимпиады

    В Пхёнчхане завершился парад спортсменов на церемонии закрытия Олимпиады

    В Пхёнчхане завершился парад спортсменов на церемонии закрытия Олимпиады
  • Фото: Associated Press © 2018, Michael Probst

    • В Южной Корее проходит церемония закрытия Олимпиады-2018. Соревнования проходили в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В них принимали участие спортсмены из 92 стран.

    Участники Игр прошлись парадом на стадионе. Делегация россиян проследовала под олимпийским флагом, который нес волонтер, так как исполком МОК из-за двух допинговых случаев отклонил просьбу россиян участвовать в церемонии закрытия под национальным флагом.

    В Пхёнчхане завершился парад спортсменов на церемонии закрытия Олимпиады. Олимпиада, спорт, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Пхёнчхане завершился парад спортсменов на церемонии закрытия Олимпиады. Олимпиада, спорт, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Пхёнчхане завершился парад спортсменов на церемонии закрытия Олимпиады. Олимпиада, спорт, Южная Корея. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ


    В неофициальном медальном зачете ОИ-2018 победила сборная Норвегии, завоевав 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Также норвежцы обновили рекорд по количеству медалей в рамках одних зимних Игр. Российские спортсмены в Пхенчхане завоевали 17 медалей (2 золотые, 6 серебряных, 9 бронзовых).

    В Пхёнчхане прошла торжественная церемония закрытия зимней Олимпиады. Собрали для вас самые яркие кадры.

    Опубликовано НТВ 25 февраля 2018 г.



    смотретьИсторическая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов
    Историческая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов
    Сегодня, в день закрытия Олимпиады, российские хоккеисты взяли золото, в финале вырвав победу у немцев, матч завершился со счетом 4:3 в овертайме. Игроки, к слову, не приняли участие в церемонии закрытия, поскольку отправились на командный ужин с семьями, отмечает РИА Новости.

    Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!

    Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.

    Новости по теме

    Зимняя Олимпиада — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru