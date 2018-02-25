В Пхёнчхане завершился парад спортсменов на церемонии закрытия Олимпиады

В Южной Корее проходит церемония закрытия
Олимпиады-2018. Соревнования проходили в Пхёнчхане с 9 по 25 февраля. В них принимали участие спортсмены из 92 стран.
Участники Игр прошлись парадом на стадионе. Делегация россиян проследовала под олимпийским флагом, который нес волонтер, так как исполком МОК из-за двух допинговых случаев отклонил просьбу россиян участвовать в церемонии закрытия под национальным флагом.
В неофициальном медальном зачете ОИ-2018 победила сборная Норвегии, завоевав 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Также норвежцы обновили рекорд по количеству медалей в рамках одних зимних Игр. Российские спортсмены в Пхенчхане завоевали 17 медалей (2 золотые, 6 серебряных, 9 бронзовых).
Сегодня, в день закрытия Олимпиады, российские хоккеисты взяли золото, в финале вырвав победу у немцев, матч завершился со счетом 4:3 в овертайме. Игроки, к слову, не приняли участие в церемонии закрытия, поскольку отправились на командный ужин с семьями, отмечает РИА Новости.
В неофициальном медальном зачете ОИ-2018 победила сборная Норвегии, завоевав 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград. Также норвежцы обновили рекорд по количеству медалей в рамках одних зимних Игр. Российские спортсмены в Пхенчхане завоевали 17 медалей (2 золотые, 6 серебряных, 9 бронзовых).
В Пхёнчхане прошла торжественная церемония закрытия зимней Олимпиады. Собрали для вас самые яркие кадры.Опубликовано НТВ 25 февраля 2018 г.
Сегодня, в день закрытия Олимпиады, российские хоккеисты взяли золото, в финале вырвав победу у немцев, матч завершился со счетом 4:3 в овертайме. Игроки, к слову, не приняли участие в церемонии закрытия, поскольку отправились на командный ужин с семьями, отмечает РИА Новости.
Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.
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