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    «Выиграли с божьей помощью»: Гусев и Капризов стали героями «золотой» битвы с немцами

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    «Выиграли с божьей помощью»: Гусев и Капризов стали героями «золотой» битвы с немцами

    «Выиграли с божьей помощью»: Гусев и Капризов стали героями «золотой» битвы с немцами

    «Выиграли с божьей помощью»: Гусев и Капризов стали героями «золотой» битвы с немцами
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • В олимпийском Пхёнчхане завершился хоккейный финал. В невероятно драматичной встрече россиян со сборной Германии победитель определился только в овертайме. Гол Кирилла Капризова стал решающим — 4:3.

    Хоккеисты из России, ставшие олимпийскими чемпионами, дали свои первые комментарии после победы в финале турнира. Так, Никита Гусев, забросивший две шайбы в третьем периоде, заявил, что не считает свой гол в конце основного времени финала чем-то особенным.

    Никита Гусев, олимпийский чемпион: «Да что я? Ничего такого не сделал, там Кирилл Капризов все сделал, без шуток».

    Павел Дацюк, олимпийский чемпион: «Выиграли с божьей помощью, когда счет стал 2:3, на скамейке сердце остановилось. Была мечта, стремился, а теперь ее нет, надо новую придумывать. Что дальше?»

    Кирилл Капризов, забросивший победную шайбу, затруднился объяснить, почему матч получился таким сложным, но исключил «недонастрой» россиян.

    Кирилл Капризов, олимпийский чемпион: «Не знаю, почему таким сложным получился матч. Недонастроя на финал Олимпиады не может быть. Немцы не зря выиграли у шведов и канадцев, молодчики парни. После гола Гусева мы начали радоваться, но нам сказали: поспокойнее, еще играть. Рад, что обыграли их».

    Вячеслав Войнов, олимпийский чемпион: «Недонастроя не было, на такие игры не нужен никакой настрой, все понимали, чего стоит эта игра. Нам попался очень хороший, дисциплинированный, сильный соперник. Немцы показали достойную игру, нам было с ними тяжело играть».

    Главный тренер российской команды Олег Знарок назвал победный финал Олимпиады самым важным матчем в жизни.

    Олег Знарок, главный тренер сборной России по хоккею: «Этот матч для меня был самым важным в жизни. Сложно сказать (что чувствовал за две минуты до конца третьего периода), там было все — решение нужно было принять правильное в доли секунд. Посчастливилось, что такое принял, сложилось».

    Вратарь Василий Кошечкин в свою очередь признался, что перед финалом олимпийского турнира ему приснились золотые медали.

    Василий Кошечкин, олимпийский чемпион: «После третьей пропущенной шайбы я уже ни о чем не думал, все равно был уверен в победе. Потому что сегодня мне приснилось, что мы наденем золотые медали. Поэтому я был уверен».

    В воскресенье российские хоккеисты завоевали золотые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане, в овертайме финального матча победив сборную Германии со счетом 4:3.

    Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!

    Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.

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