Крушельницкий и Брызгалова дисквалифицированы «за неспортивное поведение»

На официальном сайте
Олимпиады-2018 сообщается, что российские спортсмены дисквалифицированы с формулировкой «за неспортивное поведение».
Организаторы Олимпийских игр 2018 года аннулировали результаты российских кёрлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого, которые завоевали бронзовые награды в дабл-миксте.
На официальном сайте Игр на страницах атлетов Крушельницкого и Брызгаловой стоят пометки DQB — disqualified for unsportsmanlike behaviour (дисквалифицированы за неспортивное поведение).
Ранее CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзовых медалей Олимпийских игр — 2018. В допинг-пробах Крушельницкого, сданных 12 и 13 февраля, нашли мельдоний, который введен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. До сих пор неясно, как препарат мог попасть в организм спортсмена: результаты анализа свидетельствуют об однократном употреблении препарата. Тем не менее сегодня Олимпийский комитет России передал бронзовые медали россиян Международному олимпийскому комитету. Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова сегодня же покинули южнокорейский Пхёнчхан и вылетели в Москву.
Заявление в СК РФ также направила Федерация кёрлинга России: в организации считают, что препарат мог быть добавлен спортсмену в пищу. Сам Крушельницкий от слушаний в Спортивном арбитражном суде отказался, назвав их бесполезными и бессмысленными, и решил вернуть медаль.
После вступления в силу решения суда в копилке олимпийцев из России осталось 12 медалей: 4 серебряных и 8 бронзовых.
На официальном сайте Игр на страницах атлетов Крушельницкого и Брызгаловой стоят пометки DQB — disqualified for unsportsmanlike behaviour (дисквалифицированы за неспортивное поведение).
Ранее CAS лишил Крушельницкого и Брызгалову бронзовых медалей Олимпийских игр — 2018. В допинг-пробах Крушельницкого, сданных 12 и 13 февраля, нашли мельдоний, который введен в список запрещенных веществ с 1 января 2016 года. До сих пор неясно, как препарат мог попасть в организм спортсмена: результаты анализа свидетельствуют об однократном употреблении препарата. Тем не менее сегодня Олимпийский комитет России передал бронзовые медали россиян Международному олимпийскому комитету. Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова сегодня же покинули южнокорейский Пхёнчхан и вылетели в Москву.
Заявление в СК РФ также направила Федерация кёрлинга России: в организации считают, что препарат мог быть добавлен спортсмену в пищу. Сам Крушельницкий от слушаний в Спортивном арбитражном суде отказался, назвав их бесполезными и бессмысленными, и решил вернуть медаль.
После вступления в силу решения суда в копилке олимпийцев из России осталось 12 медалей: 4 серебряных и 8 бронзовых.
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