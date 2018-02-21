Кёрлингист Крушельницкий отказался от слушаний по делу о допинге

Спортсмен Александр Крушельницкий, которого заподозрили в употреблении допинга, отказался от проведения слушаний в CAS.
Российский кёрлингист Александр Крушельницкий, в чьих пробах обнаружили запрещенный мельдоний, заявил, что отказывается от проведения слушаний в Спортивном арбитражном суде по этому делу. Заявление предоставил ТАСС глава делегации спортсменов-олимпийцев из России Станислав Поздняков.
Из заявления Александра Крушельницкого: «Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил… Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков. Взвесив все „за“ и „против“, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно».
Напомним, слушания по делу Крушельницкого были перенесены на 22 февраля.
Накануне стало известно допинг-проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат, то есть наличие запрещенного препарата в его организме подтвердилось.
В заявлении подчеркивается, что обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит лишь об однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм. При этом так и не ясно, когда и каким образом мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Олимпийский комитет России инициирует расследование. Заявление в СК РФ сегодня также направила Федерация кёрлинга России: в организации считают, что препарат мог быть добавлен спортсмену в пищу.
Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова выиграли на зимней Олимпиаде бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст.
Из заявления Александра Крушельницкого: «Я никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг. Мы пришли к бронзовой олимпийской медали через тяжелый труд и постоянные тренировки. Со своей стороны, я признаю факт формального нарушения действующих антидопинговых правил… Пробы были взяты во время Олимпийских игр, и я готов к соответствующему вердикту, который в таких случаях предсказуемо одинаков. Взвесив все „за“ и „против“, я решил отказаться от проведения слушаний в CAS по поводу моей ситуации. Считаю, что в рамках действующих правил это бесполезно и бессмысленно».
Напомним, слушания по делу Крушельницкого были перенесены на 22 февраля.
Накануне стало известно допинг-проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат, то есть наличие запрещенного препарата в его организме подтвердилось.
В заявлении подчеркивается, что обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит лишь об однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм. При этом так и не ясно, когда и каким образом мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Олимпийский комитет России инициирует расследование. Заявление в СК РФ сегодня также направила Федерация кёрлинга России: в организации считают, что препарат мог быть добавлен спортсмену в пищу.
Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова выиграли на зимней Олимпиаде бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст.
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