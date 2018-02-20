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    Федерация кёрлинга России: допинг Крушельницкому могли подмешать в еду

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    Федерация кёрлинга России: допинг Крушельницкому могли подмешать в еду

    Федерация кёрлинга России: допинг Крушельницкому могли подмешать в еду

    В Федерации кёрлинга России предполагают, что допинг Крушельницкому могли добавить в пищу.

    Федерация кёрлинга России создала специальную комиссию по расследованию ситуации с Александром Крушельницким, в допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний. Организация направила заявление в СК, в котором высказала свои подозрения, что запрещенное вещество могло быть добавлено спортсмену в пищу. Об этом организация сообщила в распространенном сегодня заявлении.

    Из заявления Федерации кёрлинга России: «Федерацией кёрлинга России была создана специальная комиссия по расследованию данного дела, которая подготовила и направила заявление в Следственный комитет России о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу спортсмена, т. к. на сданные им 11 допинг-проб приходится 10 чистых и лишь последняя с положительным результатом».

    Организация также намерена обратиться в МОК, оргкомитет Олимпийских игр в Пхёнчхане, а также во всемирную организацию кёрлинга с просьбой оказать содействие в расследовании. Особенную ценность для расследования представляют видеозаписи с камер наблюдения в олимпийской деревне и в гостинице в Японии, где у российских кёрлингистов проходили тренировочные сборы перед Играми.

    Сегодня делегация олимпийских атлетов из России сообщила, что вскрытая накануне допинг-проба «Б» российского кёрлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат, то есть наличие запрещенного препарата в его организме подтвердилось.

    смотреть«Нужно быть дураком»: тренер не верит в виновность Крушельницкого в применении мельдония
    «Нужно быть дураком»: тренер не верит в виновность Крушельницкого в применении мельдония
    В заявлении также подчеркивается, что обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит лишь об однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм. При этом так и не ясно, когда и каким образом мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Олимпийский комитет России инициирует расследование.

    смотретьCAS перенес слушания по делу российского кёрлингиста Крушельницкого
    CAS перенес слушания по делу российского кёрлингиста Крушельницкого
    Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Играх в южнокорейском Пхёнчхане предварительно назначено на 22 февраля.

    Ранее Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова выиграли на зимней Олимпиаде бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст.

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