Федерация кёрлинга России: допинг Крушельницкому могли подмешать в еду

В Федерации кёрлинга России предполагают, что допинг Крушельницкому могли добавить в пищу.
Федерация кёрлинга России создала специальную комиссию по расследованию ситуации с Александром Крушельницким, в допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний. Организация направила заявление в СК, в котором высказала свои подозрения, что запрещенное вещество могло быть добавлено спортсмену в пищу. Об этом организация сообщила в распространенном сегодня заявлении.
Из заявления Федерации кёрлинга России: «Федерацией кёрлинга России была создана специальная комиссия по расследованию данного дела, которая подготовила и направила заявление в Следственный комитет России о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу спортсмена, т. к. на сданные им 11 допинг-проб приходится 10 чистых и лишь последняя с положительным результатом».
Организация также намерена обратиться в МОК, оргкомитет Олимпийских игр в Пхёнчхане, а также во всемирную организацию кёрлинга с просьбой оказать содействие в расследовании. Особенную ценность для расследования представляют видеозаписи с камер наблюдения в олимпийской деревне и в гостинице в Японии, где у российских кёрлингистов проходили тренировочные сборы перед Играми.
Сегодня делегация олимпийских атлетов из России сообщила, что вскрытая накануне допинг-проба «Б» российского кёрлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат, то есть наличие запрещенного препарата в его организме подтвердилось.
В заявлении также подчеркивается, что обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит лишь об однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм. При этом так и не ясно, когда и каким образом мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Олимпийский комитет России инициирует расследование.
Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Играх в южнокорейском Пхёнчхане предварительно назначено на 22 февраля.
Ранее Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова выиграли на зимней Олимпиаде бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст.
Из заявления Федерации кёрлинга России: «Федерацией кёрлинга России была создана специальная комиссия по расследованию данного дела, которая подготовила и направила заявление в Следственный комитет России о возможном добавлении неизвестными лицами запрещенного вещества в пищу спортсмена, т. к. на сданные им 11 допинг-проб приходится 10 чистых и лишь последняя с положительным результатом».
Организация также намерена обратиться в МОК, оргкомитет Олимпийских игр в Пхёнчхане, а также во всемирную организацию кёрлинга с просьбой оказать содействие в расследовании. Особенную ценность для расследования представляют видеозаписи с камер наблюдения в олимпийской деревне и в гостинице в Японии, где у российских кёрлингистов проходили тренировочные сборы перед Играми.
Сегодня делегация олимпийских атлетов из России сообщила, что вскрытая накануне допинг-проба «Б» российского кёрлингиста Александра Крушельницкого дала положительный результат, то есть наличие запрещенного препарата в его организме подтвердилось.
В заявлении также подчеркивается, что обнаруженная в пробе концентрация мельдония говорит лишь об однократном употреблении препарата, абсолютно бессмысленном с точки зрения достижения какого-либо терапевтического воздействия на организм. При этом так и не ясно, когда и каким образом мельдоний мог попасть в организм спортсмена. Олимпийский комитет России инициирует расследование.
Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского Александра Крушельницкого о нарушении антидопинговых правил на Играх в южнокорейском Пхёнчхане предварительно назначено на 22 февраля.
Ранее Александр Крушельницкий и его жена Анастасия Брызгалова выиграли на зимней Олимпиаде бронзовую медаль в дисциплине дабл-микст.
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