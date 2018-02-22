Кёрлингист Крушельницкий решил вернуть медаль Игр-2018

Российские кёрлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова вернут бронзовые награды Олимпийских игр в Пхёнчхане.
В Федерации кёрлинга России объяснили, что суд в любом случае лишил бы спортсменов медалей.
При этом в организации напомнили, что ранее российская сторона признала наличие запрещенного препарата в допинг-пробе Крушельницкого, передает «Вести.Ru».
Валентина Паринова, пресс-секретарь Федерации кёрлинга России: «Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем».
Отметим, что сегодня в Пхёнчхане пройдет заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), на котором будет изучаться дело Крушельницкого. Между тем сам спортсмен отказался от участия в слушаниях и признал факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. При этом он подчеркнул, что никогда специально не употреблял мельдоний или другие запрещенные вещества.
На днях стало известно, что допинг-проба Крушельницкого, который вместе со своей супругой завоевал бронзовую медаль Игр-2018, дала положительный результат на мельдоний. При этом обнаруженная концентрация говорит лишь об однократном употреблении препарата.
Сейчас выясняется, как мельдоний попал в организм спортсмена. Федерация кёрлинга России уже направила в СК заявление, в котором говорится, что запрещенное вещество могло быть добавлено Крушельницкому в пищу.
При этом в организации напомнили, что ранее российская сторона признала наличие запрещенного препарата в допинг-пробе Крушельницкого, передает «Вести.Ru».
Валентина Паринова, пресс-секретарь Федерации кёрлинга России: «Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем».
Отметим, что сегодня в Пхёнчхане пройдет заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), на котором будет изучаться дело Крушельницкого. Между тем сам спортсмен отказался от участия в слушаниях и признал факт формального нарушения действующих антидопинговых правил. При этом он подчеркнул, что никогда специально не употреблял мельдоний или другие запрещенные вещества.
На днях стало известно, что допинг-проба Крушельницкого, который вместе со своей супругой завоевал бронзовую медаль Игр-2018, дала положительный результат на мельдоний. При этом обнаруженная концентрация говорит лишь об однократном употреблении препарата.
Сейчас выясняется, как мельдоний попал в организм спортсмена. Федерация кёрлинга России уже направила в СК заявление, в котором говорится, что запрещенное вещество могло быть добавлено Крушельницкому в пищу.
Комментарии