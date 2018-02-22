Суд лишил Крушельницкого и Брызгалову олимпийской бронзы

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил бронзовой медали Олимпийских игр кёрлингистов Крушельницкого и Брызгалову
из-за нарушения антидопинговых правил.
Спортивный арбитражный дисквалифицировал российского кёрлингиста Александра Крушельницкого из-за нарушения антидопинговых правил. Его и выступавшую с ним Анастасию Брызгалову лишили бронзовой медали Олимпийских игр. Об этом сообщается в пресс-релизе CAS, выпущенном в четверг.
Из заявления CAS: «Александр Крушельницкий… признал нарушение антидопинговых правил; он отстранен от соревнований в дисциплине дабл-микст на Зимних олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, и результаты… сборной олимпийцев из России аннулированы со всеми последствиями; спортсмен отстранен от участия в Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане».
Напомним, Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали олимпийскую бронзу в дисциплине дабл-микст. Однако на этой неделе стало известно, что допинг-проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат: в пробе нашли запрещенный мельдоний. До сих пор неясно, как препарат мог попасть в организм спортсмена: результаты анализа свидетельствуют об однократном употреблении препарата. Олимпийский комитет России инициирует расследование.
Заявление в СК РФ также направила Федерация кёрлинга России: в организации считают, что препарат мог быть добавлен спортсмену в пищу. Однако сам Крушельницкий от слушаний в Спортивном арбитражном суде отказался, сочтя их бесполезными и бессмысленными, и решил вернуть медаль.
После вступления в силу решения суда в копилке олимпийцев из России останется 12 медалей: 4 серебряных и 8 бронзовых.
Из заявления CAS: «Александр Крушельницкий… признал нарушение антидопинговых правил; он отстранен от соревнований в дисциплине дабл-микст на Зимних олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, и результаты… сборной олимпийцев из России аннулированы со всеми последствиями; спортсмен отстранен от участия в Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане».
Напомним, Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали олимпийскую бронзу в дисциплине дабл-микст. Однако на этой неделе стало известно, что допинг-проба «Б» Крушельницкого дала положительный результат: в пробе нашли запрещенный мельдоний. До сих пор неясно, как препарат мог попасть в организм спортсмена: результаты анализа свидетельствуют об однократном употреблении препарата. Олимпийский комитет России инициирует расследование.
Заявление в СК РФ также направила Федерация кёрлинга России: в организации считают, что препарат мог быть добавлен спортсмену в пищу. Однако сам Крушельницкий от слушаний в Спортивном арбитражном суде отказался, сочтя их бесполезными и бессмысленными, и решил вернуть медаль.
После вступления в силу решения суда в копилке олимпийцев из России останется 12 медалей: 4 серебряных и 8 бронзовых.
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