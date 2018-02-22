Саакашвили пообещал вернуться на Украину и навестить Порошенко в тюрьме

Михаил Саакашвили прокомментировал решение украинских властей, запретивших ему въезд на территорию страны до 2021 года.
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Опальный политик заявил, что за запретом стоят не пограничники, а «обезумевший от страха барыга», который «почему-то думает, что продержится еще три года».
При этом в своем Facebook бывший президент Грузии отметил, что Киев ошибается, считая его «двигателем народного протеста». Себя Саакашвили назвал одним из миллионов недовольных «тотальной лживостью и вороватостью власти».
Михаил Саакашвили: «Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может, принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму в память о былых студенческих годах, я не злопамятный».
Ранее стало известно, что Госпогранслужба Украины запретила Саакашвили въезд на территорию страны до 2021 года. Защита экс-губернатора Одесской области уже объявила, что считает это решение незаконным и намерена его обжаловать.
Напомним, 12 февраля Саакашвили задержали в киевском ресторане, силой посадили в самолет и отправили в Польшу, с территории которой он прошлой осенью попал на Украину, прорвав кордоны пограничников. Позднее экс-президент Грузии объявился в Голландии, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в ЕС. При этом Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину и продолжить борьбу.
При этом в своем Facebook бывший президент Грузии отметил, что Киев ошибается, считая его «двигателем народного протеста». Себя Саакашвили назвал одним из миллионов недовольных «тотальной лживостью и вороватостью власти».
Михаил Саакашвили: «Со мной или без меня, этой власти уже пришел конец, а я вернусь домой в Украину уже совсем скоро, намного, намного раньше, чем через три года. Может, принесу Петру Алексеевичу передачку в тюрьму в память о былых студенческих годах, я не злопамятный».
Ранее стало известно, что Госпогранслужба Украины запретила Саакашвили въезд на территорию страны до 2021 года. Защита экс-губернатора Одесской области уже объявила, что считает это решение незаконным и намерена его обжаловать.
Напомним, 12 февраля Саакашвили задержали в киевском ресторане, силой посадили в самолет и отправили в Польшу, с территории которой он прошлой осенью попал на Украину, прорвав кордоны пограничников. Позднее экс-президент Грузии объявился в Голландии, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в ЕС. При этом Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину и продолжить борьбу.
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