CAS перенес слушания по делу российского кёрлингиста Крушельницкого

Рассмотрение дела российского кёрлингиста Александра Крушельницкого, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил, сегодня не состоится.
Как заявил представитель Спортивного арбитражного суда (CAS), во вторник не запланированы слушания по вопросу нарушения Крушельницким антидопинговых правил на Ирах в южнокорейском Пхёнчхане. О времени рассмотрения обещали сообщить позднее.
Официальный представитель российской команды сообщил, что на данный момент нет новой информации по результатам вскрытия пробы «Б» Крушельницкого.
Тем временем в Федерации кёрлинга России через Следственный комитет запросили видео с камер наблюдения из самой Южной Кореи и Японии, где атлеты были ранее на сборах. Кадры позволят выяснить, заходил ли кто-то в помещения, где атлет находился во время тренировок и сдачи допинг-проб.
В МОК не исключили, что запрещенное вещество Крушельницкому могли подмешать. По словам представителя ФКР, спортсмен не мог принять мельдоний преднамеренно, а все пробы до этого были абсолютно чистыми. Сам атлет заявил, что готов пройти любые экспертизы.
Официальный представитель российской команды сообщил, что на данный момент нет новой информации по результатам вскрытия пробы «Б» Крушельницкого.
Тем временем в Федерации кёрлинга России через Следственный комитет запросили видео с камер наблюдения из самой Южной Кореи и Японии, где атлеты были ранее на сборах. Кадры позволят выяснить, заходил ли кто-то в помещения, где атлет находился во время тренировок и сдачи допинг-проб.
В МОК не исключили, что запрещенное вещество Крушельницкому могли подмешать. По словам представителя ФКР, спортсмен не мог принять мельдоний преднамеренно, а все пробы до этого были абсолютно чистыми. Сам атлет заявил, что готов пройти любые экспертизы.
Комментарии