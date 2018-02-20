Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    CAS перенес слушания по делу российского кёрлингиста Крушельницкого. допинг, кёрлинг, Олимпиада, Следственный комитет, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВCAS перенес слушания по делу российского кёрлингиста Крушельницкого

    CAS перенес слушания по делу российского кёрлингиста Крушельницкого

    9 комментариев
    CAS перенес слушания по делу российского кёрлингиста Крушельницкого

    CAS перенес слушания по делу российского кёрлингиста Крушельницкого

    CAS перенес слушания по делу российского кёрлингиста Крушельницкого

      Рассмотрение дела российского кёрлингиста Александра Крушельницкого, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил, сегодня не состоится.

      Как заявил представитель Спортивного арбитражного суда (CAS), во вторник не запланированы слушания по вопросу нарушения Крушельницким антидопинговых правил на Ирах в южнокорейском Пхёнчхане. О времени рассмотрения обещали сообщить позднее.

      Официальный представитель российской команды сообщил, что на данный момент нет новой информации по результатам вскрытия пробы «Б» Крушельницкого.

      смотретьФедерация кёрлинга обратилась в СК по делу о допинге в пробе Крушельницкого
      Федерация кёрлинга обратилась в СК по делу о допинге в пробе Крушельницкого
      Тем временем в Федерации кёрлинга России через Следственный комитет запросили видео с камер наблюдения из самой Южной Кореи и Японии, где атлеты были ранее на сборах. Кадры позволят выяснить, заходил ли кто-то в помещения, где атлет находился во время тренировок и сдачи допинг-проб.

      смотреть«Нужно быть дураком»: тренер не верит в виновность Крушельницкого в применении мельдония
      «Нужно быть дураком»: тренер не верит в виновность Крушельницкого в применении мельдония
      В МОК не исключили, что запрещенное вещество Крушельницкому могли подмешать. По словам представителя ФКР, спортсмен не мог принять мельдоний преднамеренно, а все пробы до этого были абсолютно чистыми. Сам атлет заявил, что готов пройти любые экспертизы.

      Новости по теме

      Допинговые скандалы

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru