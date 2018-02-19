CAS зарегистрировал дело кёрлингиста Крушельницкого, подозреваемого в употреблении допинга

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал дело в отношении российского атлета Александра Крушельницкого, завоевавшего в Пхёнчхане бронзу в
дабл-миксте.
В пресс-службе CAS сообщили, что дело открыто в отношении российского атлета, подозреваемого в употреблении допинга на Олимпиаде в Пхёнчхане. Речь идет о кёрлингисте Александре Крушельницком.
Пресс-служба CAS: «Антидопинговый отдел CAS (CAS ADD) заявляет о регистрации нового дела. В дополнение к просьбе Международного олимпийского комитета (МОК), CAS ADD инициировал процедуру с участием спортсмена Александра Крушельницкого (кёрлинг, дабл-микст, команда „Олимпийские атлеты из России“)».
Дата слушания по этому делу, как и другие детали дела, пока не сообщается.
Между тем в МОК заявили, что не исключают провокации в отношении российского спортсмена. Поэтому в Международном олимпийском комитете подчеркнули, что не будут делать поспешных выводов из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Предстоит проверить пробу «Б».
По неофициальным данным, Крушельницкого заподозрили в употреблении мельдония. Сам спортсмен подозревает, что-то запрещенный препарат ему мог подсыпать еще на сборах в Японии кто-то из других кёрлингистов, оставшихся за бортом Олимпиады.
Пресс-служба CAS: «Антидопинговый отдел CAS (CAS ADD) заявляет о регистрации нового дела. В дополнение к просьбе Международного олимпийского комитета (МОК), CAS ADD инициировал процедуру с участием спортсмена Александра Крушельницкого (кёрлинг, дабл-микст, команда „Олимпийские атлеты из России“)».
Дата слушания по этому делу, как и другие детали дела, пока не сообщается.
Между тем в МОК заявили, что не исключают провокации в отношении российского спортсмена. Поэтому в Международном олимпийском комитете подчеркнули, что не будут делать поспешных выводов из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Предстоит проверить пробу «Б».
По неофициальным данным, Крушельницкого заподозрили в употреблении мельдония. Сам спортсмен подозревает, что-то запрещенный препарат ему мог подсыпать еще на сборах в Японии кто-то из других кёрлингистов, оставшихся за бортом Олимпиады.
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