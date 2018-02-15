Неизвестные травмы головного мозга нашли у 21 сотрудника посольства США на Кубе

Врачи в США обнаружили у сотрудников американского посольства в кубинской Гаване повреждения головного мозга неопределенного происхождения.
Врачи провели обследование 21 сотрудника посольства США, которые были подвержены «звуковому или сенсорному явлению направленного характера» в своих домах или отелях. У всех пациентов обнаружено травматическое повреждение головного мозга. Медики называют подобное состояние «сотрясением без сотрясения». Результаты исследования опубликованы на сайте журнала Американской медицинской ассоциации (JAMA).
Рэндел Свонсон, представитель Пенсильванского университета: «Если взять любого из этих пациентов и поместить их в клинику по лечению черепно-мозговых травм и не знать их истории, можно подумать, что у них было травматическое повреждение головного мозга из-за автомобильной аварии или взрыва в армии. Это похоже на сотрясение мозга без сотрясения».
При этом соавтор Свонсона, профессор неврологии Пенсильванского университета Дуглас Смит заявил, что проблема не в воздействии звуком. «Мы считаем, что звук был последствием воздействия, потому что звуки обычно не становятся причиной мозговых травм», — отмечает Смит.
У всех у пациентов обнаружены когнитивные и зрительные нарушения, нарушения сна и головные боли. У троих человек наблюдается сильное или умеренное ухудшение слуха. Все пациенты заявили, что перед тем, как у них проявились симптомы, они слышали странный резкий звук или чувствовали вибрацию.
В прошлом году Соединенные Штаты заявили, что сократят на 60% персонал своего посольства на Острове свободы после того, как сотрудники американской дипмиссии якобы подверглись акустическим атакам. По данным Госдепартамента, люди пострадали в результате внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен.
В свою очередь, кубинский МИД категорически отверг причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами.
Ранее была опубликована аудиозапись «акустической атаки». Звук напоминал стрекотание множества сверчков и скрежет ногтей по школьной доске. Кубинские следователи, проанализировали три аудиозаписи с шумом, и отметили, что стрекотание насекомых при долгом воздействии действительно может негативно повлиять на здоровье человека.
Рэндел Свонсон, представитель Пенсильванского университета: «Если взять любого из этих пациентов и поместить их в клинику по лечению черепно-мозговых травм и не знать их истории, можно подумать, что у них было травматическое повреждение головного мозга из-за автомобильной аварии или взрыва в армии. Это похоже на сотрясение мозга без сотрясения».
При этом соавтор Свонсона, профессор неврологии Пенсильванского университета Дуглас Смит заявил, что проблема не в воздействии звуком. «Мы считаем, что звук был последствием воздействия, потому что звуки обычно не становятся причиной мозговых травм», — отмечает Смит.
У всех у пациентов обнаружены когнитивные и зрительные нарушения, нарушения сна и головные боли. У троих человек наблюдается сильное или умеренное ухудшение слуха. Все пациенты заявили, что перед тем, как у них проявились симптомы, они слышали странный резкий звук или чувствовали вибрацию.
В прошлом году Соединенные Штаты заявили, что сократят на 60% персонал своего посольства на Острове свободы после того, как сотрудники американской дипмиссии якобы подверглись акустическим атакам. По данным Госдепартамента, люди пострадали в результате внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен.
В свою очередь, кубинский МИД категорически отверг причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами.
Ранее была опубликована аудиозапись «акустической атаки». Звук напоминал стрекотание множества сверчков и скрежет ногтей по школьной доске. Кубинские следователи, проанализировали три аудиозаписи с шумом, и отметили, что стрекотание насекомых при долгом воздействии действительно может негативно повлиять на здоровье человека.
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