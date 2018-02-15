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    Неизвестные травмы головного мозга нашли у 21 сотрудника посольства США на Кубе

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    Неизвестные травмы головного мозга нашли у 21 сотрудника посольства США на Кубе

    Неизвестные травмы головного мозга нашли у 21 сотрудника посольства США на Кубе

    Врачи в США обнаружили у сотрудников американского посольства в кубинской Гаване повреждения головного мозга неопределенного происхождения.

    Врачи провели обследование 21 сотрудника посольства США, которые были подвержены «звуковому или сенсорному явлению направленного характера» в своих домах или отелях. У всех пациентов обнаружено травматическое повреждение головного мозга. Медики называют подобное состояние «сотрясением без сотрясения». Результаты исследования опубликованы на сайте журнала Американской медицинской ассоциации (JAMA).

    Рэндел Свонсон, представитель Пенсильванского университета: «Если взять любого из этих пациентов и поместить их в клинику по лечению черепно-мозговых травм и не знать их истории, можно подумать, что у них было травматическое повреждение головного мозга из-за автомобильной аварии или взрыва в армии. Это похоже на сотрясение мозга без сотрясения».

    При этом соавтор Свонсона, профессор неврологии Пенсильванского университета Дуглас Смит заявил, что проблема не в воздействии звуком. «Мы считаем, что звук был последствием воздействия, потому что звуки обычно не становятся причиной мозговых травм», — отмечает Смит.

    У всех у пациентов обнаружены когнитивные и зрительные нарушения, нарушения сна и головные боли. У троих человек наблюдается сильное или умеренное ухудшение слуха. Все пациенты заявили, что перед тем, как у них проявились симптомы, они слышали странный резкий звук или чувствовали вибрацию.

    В прошлом году Соединенные Штаты заявили, что сократят на 60% персонал своего посольства на Острове свободы после того, как сотрудники американской дипмиссии якобы подверглись акустическим атакам. По данным Госдепартамента, люди пострадали в результате внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен.

    В свою очередь, кубинский МИД категорически отверг причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами.

    смотреть«Акустическую атаку» против дипломатов США на Кубе устроили насекомые
    «Акустическую атаку» против дипломатов США на Кубе устроили насекомые
    Ранее была опубликована аудиозапись «акустической атаки». Звук напоминал стрекотание множества сверчков и скрежет ногтей по школьной доске. Кубинские следователи, проанализировали три аудиозаписи с шумом, и отметили, что стрекотание насекомых при долгом воздействии действительно может негативно повлиять на здоровье человека.

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