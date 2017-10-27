«Акустическую атаку» против дипломатов США на Кубе устроили насекомые

Американские дипломаты на Кубе могли стать жертвами сверчков и цикад. К такому выводу пришли эксперты, которые расследуют так называемые акустические атаки.
В прошлом месяце ситуация едва не дошла до дипломатического скандала, когда США отозвали часть сотрудников посольства и обвинили власти Кубы в спланированной акции против дипломатов. Якобы спецслужбы Острова Свободы устроили атаки с помощью высокочастотного оборудования. В результате около 20 сотрудников дипмиссии после приезда в Гавану начали жаловаться на головокружения и потерю слуха. А у некоторых якобы даже обнаружили легкие повреждения мозга.
Однако кубинские следователи проанализировали три аудиозаписи с шумом, который, предположительно, нанес вред дипломатам, и выяснили, это всего лишь стрекотание насекомых. Оно действительно может негативно повлиять на здоровье человека при долгом воздействии. К слову, выводы кубинских специалистов поддержали и американские журналисты, в распоряжение которых ранее также попали пленки.
Однако кубинские следователи проанализировали три аудиозаписи с шумом, который, предположительно, нанес вред дипломатам, и выяснили, это всего лишь стрекотание насекомых. Оно действительно может негативно повлиять на здоровье человека при долгом воздействии. К слову, выводы кубинских специалистов поддержали и американские журналисты, в распоряжение которых ранее также попали пленки.
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