США сократят число сотрудников посольства на Кубе на 60%

Соединенные Штаты намерены на 60% сократить персонал своего посольства на Острове свободы.
Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленные источники. Кроме того, Госдепартамент США предупредил граждан страны об угрозе здоровью при поездках на Кубу и сообщил об ограничении выдачи виз на территории Кубы на неопределенный срок. Визиты официальных делегаций США на Остров свободы также будут приостановлены.
Такие меры Госдеп решил принять после того, как сотрудники американской дипмиссии якобы подверглись акустическим атакам. По данным Госдепартамента, более 20 граждан США, большинство из которых — сотрудники посольства, пострадали в результате внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен.
В свою очередь кубинский МИД категорически отверг причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами и заверил, что Куба придерживается всех взятых на себя обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, касающихся защиты дипломатов и неприкосновенности дипломатических миссий.
Такие меры Госдеп решил принять после того, как сотрудники американской дипмиссии якобы подверглись акустическим атакам. По данным Госдепартамента, более 20 граждан США, большинство из которых — сотрудники посольства, пострадали в результате внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен.
В свою очередь кубинский МИД категорически отверг причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами и заверил, что Куба придерживается всех взятых на себя обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, касающихся защиты дипломатов и неприкосновенности дипломатических миссий.
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