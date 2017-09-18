Америка подумывает о закрытии своего посольства на Кубе

В администрации США обсуждается возможность закрытия американского посольства на Острове свободы. Этот вопрос возник после того, как сотрудники дипмиссии якобы подверглись акустическим атакам.
Ранее CBS со ссылкой на данные медэкспертизы сообщал, что медики поставили нескольким американским и канадским дипломатам на Кубе диагноз «легкая черепно-мозговая травма».
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Мы оцениваем возможность закрытия посольства, это очень серьезный вопрос, учитывая нанесенный людям вред. Мы вернули домой некоторых из них. Вопрос прекращения работы дипмиссии находится на рассмотрении».
Ранее Госдепартамент США сообщил о 21 американце, пострадавшем в результате какого-то внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Предполагается, что это могло быть воздействие неких акустических приборов.
Позже МИД Острова свободы категорически отверг причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами и заверил, что Куба придерживается всех взятых на себя обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, касающихся защиты дипломатов и неприкосновенности дипломатических миссий.
Рекс Тиллерсон, госсекретарь США: «Мы оцениваем возможность закрытия посольства, это очень серьезный вопрос, учитывая нанесенный людям вред. Мы вернули домой некоторых из них. Вопрос прекращения работы дипмиссии находится на рассмотрении».
Ранее Госдепартамент США сообщил о 21 американце, пострадавшем в результате какого-то внешнего воздействия, источник которого до сих пор не установлен. Предполагается, что это могло быть воздействие неких акустических приборов.
Позже МИД Острова свободы категорически отверг причастность Гаваны к инцидентам с американскими дипломатами и заверил, что Куба придерживается всех взятых на себя обязательств в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, касающихся защиты дипломатов и неприкосновенности дипломатических миссий.
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