Госдеп: на Кубе пострадали не менее 16 сотрудников посольства США

В Госдепартаменте рассказали о дипломатических работниках, пострадавших на Кубе в конце прошлого года в результате воздействия, источник которого до сих пор не установлен.
Хезер Науэрт, официальный представитель Госдепартамента США: «Мы только сейчас получили подтверждение числа американцев, которые были затронуты этим происшествием. Мы можем подтвердить, что, по меньшей мере, 16 американских госслужащих — члены общины нашего посольства — продемонстрировали те или иные симптомы. Им была оказана медицинская помощь в США и на Кубе. Мы чрезвычайно серьезно относимся к этой ситуации».
Науэрт сообщила, что согласно выводам американского правительства, инциденты, сказавшиеся на здоровье персонала посольства США в Гаване, произошли в конце 2016 года. Некоторые из пострадавших дипломатических работников до сих пор работают на Кубе. Подробностей происходящего дипломат не сообщила, заявила только, что ведется расследование, цитирует ТАСС.
Хезер Науэрт: «Мы не возлагаем на текущем этапе на кого-либо ответственность за случившееся. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается».
Ранее американские СМИ писали, что речь идет об «акустическом воздействии», которому на Кубе подверглись сотрудники посольства США.
Науэрт сообщила, что согласно выводам американского правительства, инциденты, сказавшиеся на здоровье персонала посольства США в Гаване, произошли в конце 2016 года. Некоторые из пострадавших дипломатических работников до сих пор работают на Кубе. Подробностей происходящего дипломат не сообщила, заявила только, что ведется расследование, цитирует ТАСС.
Хезер Науэрт: «Мы не возлагаем на текущем этапе на кого-либо ответственность за случившееся. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается».
Ранее американские СМИ писали, что речь идет об «акустическом воздействии», которому на Кубе подверглись сотрудники посольства США.
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