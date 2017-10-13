Опубликована аудиозапись «акустической атаки» на дипломатов США на Кубе

СМИ обнародовали запись звука, от которого якобы пострадали американские дипломаты на Кубе.
Как говорят специалисты и медики, этот звук, напоминающий стрекотание множества сверчков и скрежет ногтей по школьной доске, вряд ли может угрожать здоровью человеку при воспроизведении на нормальном уровне громкости и с помощью стандартного оборудования, например, мобильного телефона или компьютера, отмечает Associated Press.
Пострадавшие, прослушав запись, подтвердили, что это именно тот звук, который они слышали на Кубе.
Напомним, ранее в Госдепе заявили, что сотрудники американской дипмиссии якобы подверглись акустическим атакам. По данным американских властей, более 20 граждан США, в том числе сотрудники посольства, пострадали в результате внешнего воздействия.
Позднее Соединенные Штаты отозвали с острова 60% сотрудников дипмиссии. Власти же Кубы назвали это решение Вашингтона необоснованным, отметив, что никаких доказательств «акустической атаки» нет.
Пострадавшие, прослушав запись, подтвердили, что это именно тот звук, который они слышали на Кубе.
Напомним, ранее в Госдепе заявили, что сотрудники американской дипмиссии якобы подверглись акустическим атакам. По данным американских властей, более 20 граждан США, в том числе сотрудники посольства, пострадали в результате внешнего воздействия.
Позднее Соединенные Штаты отозвали с острова 60% сотрудников дипмиссии. Власти же Кубы назвали это решение Вашингтона необоснованным, отметив, что никаких доказательств «акустической атаки» нет.
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