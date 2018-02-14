Турчинов заявил, что закон о Донбассе позволяет захватить республики силой

Принятый на Украине закон о реинтеграции Донбасса не исключает вооруженного «освобождения» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
Как заявил Турчинов в интервью «Громадское ТВ», закон дает возможность использовать весь потенциал вооруженных сил и другие силовые институты для «восстановления суверенитета страны на оккупированной территории».
Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны: «Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору».
Президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными», принят украинским парламентом 18 января.
В МИД РФ заявили, что «иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя».
Александр Турчинов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны: «Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору».
Президентский законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа «страной-агрессором», а неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются «оккупированными», принят украинским парламентом 18 января.
В МИД РФ заявили, что «иначе как подготовкой к новой войне это назвать нельзя».
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