Трамп выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой Ан-148

Президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы с Владимиром Путиным принес соболезнования в связи с катастрофой самолета «Саратовских авиалиний».
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Пресс-служба Кремля: «В ходе телефонного разговора американский президент выразил соболезнования Путину в связи с трагической авиакатастрофой, которая произошла накануне».
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами трагедии стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Рассматриваются разные версии трагедии.
Также в ходе разговора Путин и Трамп коснулись темы палестино-израильского урегулирования. Сегодня вечером российский лидер встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и передал ему наилучшее пожелания от Трампа.
Аббас в свою очередь также принес соболезнования в связи с трагической катастрофой Ан-148. Он подчеркнул, что хочет, чтобы такие беды больше не случались с дружественным российским народом, передает ТАСС.
В ходе встречи Аббас также заявил, что не намерен сотрудничать с США в их статусе посредника по ближневосточному урегулированию. Он рассчитывает на создание многостороннего механизма, в котором США будут лишь одним из участников.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами трагедии стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Рассматриваются разные версии трагедии.
Также в ходе разговора Путин и Трамп коснулись темы палестино-израильского урегулирования. Сегодня вечером российский лидер встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и передал ему наилучшее пожелания от Трампа.
Аббас в свою очередь также принес соболезнования в связи с трагической катастрофой Ан-148. Он подчеркнул, что хочет, чтобы такие беды больше не случались с дружественным российским народом, передает ТАСС.
В ходе встречи Аббас также заявил, что не намерен сотрудничать с США в их статусе посредника по ближневосточному урегулированию. Он рассчитывает на создание многостороннего механизма, в котором США будут лишь одним из участников.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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