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    Трамп выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой Ан-148

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    Трамп выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой <nobr>Ан-148</nobr>

    Трамп выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой Ан-148

    Трамп выразил Путину соболезнования в связи с катастрофой <nobr>Ан-148</nobr>
  • Фото: Associated Press © 2018, Evan Vucci

    • Президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы с Владимиром Путиным принес соболезнования в связи с катастрофой самолета «Саратовских авиалиний».

    Пресс-служба Кремля: «В ходе телефонного разговора американский президент выразил соболезнования Путину в связи с трагической авиакатастрофой, которая произошла накануне».

    Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья вскоре после вылета из аэропорта Домодедово. Жертвами трагедии стали 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Рассматриваются разные версии трагедии.

    Также в ходе разговора Путин и Трамп коснулись темы палестино-израильского урегулирования. Сегодня вечером российский лидер встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и передал ему наилучшее пожелания от Трампа.

    Аббас в свою очередь также принес соболезнования в связи с трагической катастрофой Ан-148. Он подчеркнул, что хочет, чтобы такие беды больше не случались с дружественным российским народом, передает ТАСС.

    В ходе встречи Аббас также заявил, что не намерен сотрудничать с США в их статусе посредника по ближневосточному урегулированию. Он рассчитывает на создание многостороннего механизма, в котором США будут лишь одним из участников.



    Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

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