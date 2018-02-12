На месте крушения Ан-148 нашли 1400 фрагментов тел и 500 обломков

Спасатели обнаружили на месте крушения самолета
Ан-148 в Московской области сотни обломков и фрагментов человеческих тел. Об этом сообщили в оперативном штабе на месте ЧС.
Спасателям удалось обследовать 30 га площади в зоне трагедии. В ходе поисковых работ обнаружены 499 фрагментов самолета и более 1400 фрагментов тел погибших.
Поисковая операция на месте крушения лайнера продолжается. В ней участвуют более 1000 человек и свыше 200 единиц техники.
Ранее в правительстве назвали сроки поисковых работ на месте крушения Ан-148. Ожидается, что они завершатся в течение недели.
В авиакатастрофе в Раменском районе Подмосковья погиб 71 человек, среди них — шестеро членов экипажа. Власти пообещали выплыть семьям погибших более чем по 3 млн рублей в качестве компенсации.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Поисковая операция на месте крушения лайнера продолжается. В ней участвуют более 1000 человек и свыше 200 единиц техники.
Ранее в правительстве назвали сроки поисковых работ на месте крушения Ан-148. Ожидается, что они завершатся в течение недели.
В авиакатастрофе в Раменском районе Подмосковья погиб 71 человек, среди них — шестеро членов экипажа. Власти пообещали выплыть семьям погибших более чем по 3 млн рублей в качестве компенсации.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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