Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня вечером у него состоялся телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
О состоявшейся телефонной беседе с Трампом Путин сообщил во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом. По словам российского лидера, во время разговора с президентом США они обсудили палестино-израильский вопрос, передает ТАСС.
Владимир Путин: «Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов господином Трампом. Разумеется, мы говорили и о палестино-израильском урегулировании. Хочу передать от него в Ваш адрес самые наилучшие пожелания».
Владимир Путин: «Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов господином Трампом. Разумеется, мы говорили и о палестино-израильском урегулировании. Хочу передать от него в Ваш адрес самые наилучшие пожелания».
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