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    Путин провел телефонный разговор с Трампом

    5 комментариев
    Путин провел телефонный разговор с Трампом

    Путин провел телефонный разговор с Трампом

    Путин провел телефонный разговор с Трампом
  • Фото: Associated Press © 2018, Mikhail Klimentyev, Evan Vucci

    • Президент России Владимир Путин сообщил, что сегодня вечером у него состоялся телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

    О состоявшейся телефонной беседе с Трампом Путин сообщил во время встречи с президентом Палестины Махмудом Аббасом. По словам российского лидера, во время разговора с президентом США они обсудили палестино-израильский вопрос, передает ТАСС.

    Владимир Путин: «Только что у меня состоялся разговор по телефону с президентом Соединенных Штатов господином Трампом. Разумеется, мы говорили и о палестино-израильском урегулировании. Хочу передать от него в Ваш адрес самые наилучшие пожелания».

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