Экипаж Ан-148 отказался от обработки самолета реагентами в Домодедово

Приоритетной версии трагедии
Ан-148 все еще нет. Следственный комитет сообщил, что в момент падения воздушное судно было целым и разрушилось оно только от удара о землю. Тем временем МАК начал расшифровку черных ящиков.
Борт RA-61704 рухнул в поле у села Степановское. По некоторым данным, Ан-148 набрал высоту 1800 метров, затем «провалился» на 300 метров вниз, снова взлетел до заданного эшелона на несколько секунд и начал падать. Ошибка пилотирования, техническая неисправность, плохая погода — основные версия следствия.
Юрий Сытник, заслуженный пилот России: «Там снегопад был, в 500 — 600 метров видимость была. Очень сильный был заряд снежный. Если они попали в такой заряд, то вполне возможно была мощная турбулентность, был восходящий поток, где их подбросило просто».
Среди прочих вероятных причин катастрофы — обледенение самолета. Экипаж отказался от обработки лайнера реагентами в Домодедово. Процедура недешевая — до 10 тысяч долларов. Однако Ан-148 вчера выполнил несколько рейсов и никаких трудностей, связанных с обледенением, не возникло. Командир корабля, по словам представителей «Саратовских авиалиний», был опытным и надежным. Хотя и версию ошибки пилота следствие обязано изучить досконально.
Уже по форме разлета обломков следователи могут сделать выводы. Если детали разбросаны на огромной территории, но как бы образуют одну линию, значит, разрушение самолета началось в воздухе. Если они сгруппированы в пределах большого круга или эллипса — лайнер взорвался уже на земле. Но обломки зарылись глубоко в снег. Оценить топографию катастрофы непросто.
Хотя самолет разметало на мелкие осколки, эксперты уверены: это последствия страшного удара о землю.
Подробности — в видеоматериале.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Юрий Сытник, заслуженный пилот России: «Там снегопад был, в 500 — 600 метров видимость была. Очень сильный был заряд снежный. Если они попали в такой заряд, то вполне возможно была мощная турбулентность, был восходящий поток, где их подбросило просто».
Среди прочих вероятных причин катастрофы — обледенение самолета. Экипаж отказался от обработки лайнера реагентами в Домодедово. Процедура недешевая — до 10 тысяч долларов. Однако Ан-148 вчера выполнил несколько рейсов и никаких трудностей, связанных с обледенением, не возникло. Командир корабля, по словам представителей «Саратовских авиалиний», был опытным и надежным. Хотя и версию ошибки пилота следствие обязано изучить досконально.
Уже по форме разлета обломков следователи могут сделать выводы. Если детали разбросаны на огромной территории, но как бы образуют одну линию, значит, разрушение самолета началось в воздухе. Если они сгруппированы в пределах большого круга или эллипса — лайнер взорвался уже на земле. Но обломки зарылись глубоко в снег. Оценить топографию катастрофы непросто.
Хотя самолет разметало на мелкие осколки, эксперты уверены: это последствия страшного удара о землю.
Подробности — в видеоматериале.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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