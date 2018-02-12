Невский. Проверка на прочность <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Невский. Проверка на прочность 16+
    •  
    На месте крушения Ан-148 обнаружили более 200 фрагментов тел. Московская область, авиационные катастрофы и происшествия, авиация, поисковые операции, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа месте крушения Ан-148 обнаружили более 200 фрагментов тел

    На месте крушения Ан-148 обнаружили более 200 фрагментов тел

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев
    На месте крушения <nobr>Ан-148</nobr> обнаружили более 200 фрагментов тел

    На месте крушения Ан-148 обнаружили более 200 фрагментов тел

    На месте крушения <nobr>Ан-148</nobr> обнаружили более 200 фрагментов тел
    • Фото: РИА Новости © 2018, Илья Питалев

      • В районе крушения самолета Ан-148 в Подмосковье спасатели обнаружили более 200 фрагментов тел погибших.

      Как сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, «найдено 209 фрагментов тел, работа продолжается».

      Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров, включая троих детей, и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

      Список жертв катастрофы

      смотретьЭксперты рассказали о возможных причинах катастрофы Ан-148
      Эксперты рассказали о возможных причинах катастрофы Ан-148
      По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий катастрофы. «Саратовские авиалинии» временно приостановили эксплуатацию Ан-148.


      Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника

      Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

      Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

      Новости по теме

      Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru