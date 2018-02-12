На месте крушения Ан-148 обнаружили более 200 фрагментов тел

В районе крушения самолета
Ан-148 в Подмосковье спасатели обнаружили более 200 фрагментов тел погибших.
Как сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, «найдено 209 фрагментов тел, работа продолжается».
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров, включая троих детей, и шестеро членов экипажа. Все они погибли.
Список жертв катастрофы
По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий катастрофы. «Саратовские авиалинии» временно приостановили эксплуатацию Ан-148.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», выполнявший рейс Москва — Орск, разбился в воскресенье через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. На борту находились 65 пассажиров, включая троих детей, и шестеро членов экипажа. Все они погибли.
Список жертв катастрофы
По факту трагедии возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий катастрофы. «Саратовские авиалинии» временно приостановили эксплуатацию Ан-148.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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