«Саратовские авиалинии» приостановили эксплуатацию Ан-148

«Саратовские авиалинии» временно приостановили эксплуатацию самолетов
Ан-148 после катастрофы в Подмосковье.
О временной приостановке эксплуатации самолетов говорится в сообщении авиакомпании.
Из сообщения авиакомпании: «Руководством авиакомпании „Саратовские авиалинии“ принято решение о временном приостановлении полетов на ВС Ан-148. Заранее приносим извинения за корректировки в расписании авиарейсов».
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» имеет в своем воздушном парке шесть самолетов Ан-148. В парк авиакомпании воздушное судно, потерпевшее крушение, поступило в феврале 2017 года. Как отметила компания, она готова по первому требованию предоставлять все необходимые документы в следственные органы, чтобы «узнать истинные причины аварии самолета».
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Среди погибших трое детей.
Список жертв катастрофы
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий крушения.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Из сообщения авиакомпании: «Руководством авиакомпании „Саратовские авиалинии“ принято решение о временном приостановлении полетов на ВС Ан-148. Заранее приносим извинения за корректировки в расписании авиарейсов».
Авиакомпания «Саратовские авиалинии» имеет в своем воздушном парке шесть самолетов Ан-148. В парк авиакомпании воздушное судно, потерпевшее крушение, поступило в феврале 2017 года. Как отметила компания, она готова по первому требованию предоставлять все необходимые документы в следственные органы, чтобы «узнать истинные причины аварии самолета».
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Среди погибших трое детей.
Список жертв катастрофы
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий крушения.
Авиакатастрофа Ан-148 в Подмосковье: хроника
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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