Медведев создал комиссию по ликвидации последствий катастрофы Ан-148. Медведев, Московская область, Оренбургская область, авиакомпании, авиационные катастрофы и происшествия, правительство РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМедведев создал комиссию по ликвидации последствий катастрофы Ан-148

Медведев создал комиссию по ликвидации последствий катастрофы Ан-148

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  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Медведев создал комиссию по ликвидации последствий катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>

Медведев создал комиссию по ликвидации последствий катастрофы Ан-148

Медведев создал комиссию по ликвидации последствий катастрофы <nobr>Ан-148</nobr>
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Премьер-министр Дмитрий Медведев в связи с поручением президента создал комиссию по ликвидации последствий катастрофы Ан-148 в Подмосковье и оказанию помощи семьям погибших.

    Комиссию возглавил министр транспорта РФ Максим Соколов, который уже выехал на место катастрофы.

    Глава правительства также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.

    Пресс-служба правительства РФ: «Председатель правительства дал указания министру транспорта Максиму Соколову и главе МЧС Владимиру Пучкову принять в соответствии с их компетенцией все необходимые меры в связи со случившейся трагедией».

    К расследованию причин катастрофы Ан-148 уже подключились специалисты Межгосударственного авиационного комитета.

    Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследование передано в центральное следственное управление СК РФ.

    смотретьВ аэропорту Орска собираются близкие погибших в катастрофе Ан-148
    В аэропорту Орска собираются близкие погибших в катастрофе Ан-148
    Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Большинство пассажиров были жителями Оренбургской области. Как минимум четыре члена экипажа — уроженцы Саратовской области.

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