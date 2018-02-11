В разбившемся Ан-148 летели жители Оренбургской области

На борту разбившегося в Подмосковье самолета
Ан-148 находился 71 человек, в том числе 65 пассажиров.
Пресс-секретарь губернатора области Сергей Шермецинский сообщил «Интерфаксу», что, по его данным, в самолете летели в основном жители региона.
Сергей Шермецинский: «По моим данным, там было более 60 человек, и все практически с востока области».
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг вылете в Орск для организации помощи родственникам погибших. В аэропорт, где должен был приземлиться самолет, выехали представители администрации Орска.
Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, пропал с радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки лайнера обнаружили в Раменском районе Подмосковья. На месте трагедии уже работают спасатели, обнаружены фрагменты тел. Выживших нет.
МЧС России открыло горячую линию —
8–800-775–17-17.
Возбуждено уголовное дело.
Сергей Шермецинский: «По моим данным, там было более 60 человек, и все практически с востока области».
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг вылете в Орск для организации помощи родственникам погибших. В аэропорт, где должен был приземлиться самолет, выехали представители администрации Орска.
Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, пропал с радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки лайнера обнаружили в Раменском районе Подмосковья. На месте трагедии уже работают спасатели, обнаружены фрагменты тел. Выживших нет.
МЧС России открыло горячую линию —
Возбуждено уголовное дело.
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