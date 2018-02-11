В разбившемся Ан-148 летели жители Оренбургской области

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  • Фото: Авиакатастрофа Ан-148 Москва-Орск / vk.com
В разбившемся <nobr>Ан-148</nobr> летели жители Оренбургской области

В разбившемся Ан-148 летели жители Оренбургской области

В разбившемся <nobr>Ан-148</nobr> летели жители Оренбургской области
  • Фото: Авиакатастрофа Ан-148 Москва-Орск / vk.com

    • На борту разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148 находился 71 человек, в том числе 65 пассажиров.

    Пресс-секретарь губернатора области Сергей Шермецинский сообщил «Интерфаксу», что, по его данным, в самолете летели в основном жители региона.

    Сергей Шермецинский: «По моим данным, там было более 60 человек, и все практически с востока области».

    Губернатор Оренбургской области Юрий Берг вылете в Орск для организации помощи родственникам погибших. В аэропорт, где должен был приземлиться самолет, выехали представители администрации Орска.

    Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из Москвы в Орск, пропал с радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. Обломки лайнера обнаружили в Раменском районе Подмосковья. На месте трагедии уже работают спасатели, обнаружены фрагменты тел. Выживших нет.

    МЧС России открыло горячую линию — 8–800-775–17-17.

    Возбуждено уголовное дело.

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