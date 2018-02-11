Список членов экипажа разбившегося в Подмосковье Ан-148

Самолет «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья. На борту находилось 65 пассажиров и шестеро членов экипажа.
Сайт Dni.Ru опубликовал список членов экипажа разбившегося Ан-148. По предварительным данным, в авиакатастрофе никто не выжил.
1. Валерий Губанов, командир экипажа
2. Сергей Гамборян, второй пилот
3. Анастасия Славинская, бортпроводница
4. Виктор Коболь, бортпроводник
5. Олег Сергеев, техник
6. Андрей Рябинин, техник
Самолет вылетел из столичного аэропорта Домодедово в Орск. Связь с ним была потеряна спустя несколько минут после вылета.
Спасатели прибыли на место крушения. Они обнаружили большое количество тел. Предварительный осмотр показал, что в катастрофе никто не выжил.
1. Валерий Губанов, командир экипажа
2. Сергей Гамборян, второй пилот
3. Анастасия Славинская, бортпроводница
4. Виктор Коболь, бортпроводник
5. Олег Сергеев, техник
6. Андрей Рябинин, техник
Самолет вылетел из столичного аэропорта Домодедово в Орск. Связь с ним была потеряна спустя несколько минут после вылета.
Спасатели прибыли на место крушения. Они обнаружили большое количество тел. Предварительный осмотр показал, что в катастрофе никто не выжил.
Комментарии