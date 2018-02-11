Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-148. Московская область, Оренбургская область, Путин, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-148

Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-148

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  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой <nobr>Ан-148</nobr>

Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-148

Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой <nobr>Ан-148</nobr>
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.

    Президент поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье. Путин также дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ. Президент также выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе».

    смотретьНа месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружены фрагменты тел
    На месте крушения Ан-148 в Подмосковье обнаружены фрагменты тел
    Ан-148, летевший из Москвы в Орск, пропал с радаров через несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Обломки самолета и фрагменты тел обнаружены в Раменском районе Подмосковья.

    По последней информации, причиной трагедии могло стать столкновение самолета с почтовым вертолетом.

    МЧС России открыло горячую линию — 8–800-775–17-17.

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