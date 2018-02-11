Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой Ан-148

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении
Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.
Президент поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье. Путин также дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ. Президент также выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе».
Ан-148, летевший из Москвы в Орск, пропал с радаров через несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Обломки самолета и фрагменты тел обнаружены в Раменском районе Подмосковья.
По последней информации, причиной трагедии могло стать столкновение самолета с почтовым вертолетом.
МЧС России открыло горячую линию —
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье. Путин также дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ. Президент также выражает глубокие соболезнования всем тем, кто потерял родных и близких в этой катастрофе».
Ан-148, летевший из Москвы в Орск, пропал с радаров через несколько минут после взлета из Домодедово. По предварительным данным, на борту находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Обломки самолета и фрагменты тел обнаружены в Раменском районе Подмосковья.
По последней информации, причиной трагедии могло стать столкновение самолета с почтовым вертолетом.
МЧС России открыло горячую линию —
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