СК назвал версии крушения Ан-148 в Подмосковье

Официальный представитель СКР Светлана Петренко заявила, что следствие проверит все версии авиакатастрофы
Ан-148 в Московской области.
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По словам Петренко, среди возможных версий — погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета, а также «другие возможные варианты развития событий», передает «Интерфакс».
При этом она подчеркнула, что экипаж не сообщал о каких-либо неисправностях авиалайнера.
Сейчас сотрудники СК допрашивают сотрудников аэропорта Домодедово, которые готовили Ан-148 к вылету. Аналогичная работа, по словам Петренко, проводится и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета.
Как сообщалось, Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Около 60 человек были жителями Оренбургской области. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Список жертв катастрофы
При этом она подчеркнула, что экипаж не сообщал о каких-либо неисправностях авиалайнера.
Сейчас сотрудники СК допрашивают сотрудников аэропорта Домодедово, которые готовили Ан-148 к вылету. Аналогичная работа, по словам Петренко, проводится и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета.
Как сообщалось, Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Около 60 человек были жителями Оренбургской области. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Список жертв катастрофы
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