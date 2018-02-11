Расследованием катастрофы Ан-148 занялся МАК

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  • Фото: @andrejkcd / twitter.com
Расследованием катастрофы <nobr>Ан-148</nobr> занялся МАК

Расследованием катастрофы Ан-148 занялся МАК

Расследованием катастрофы <nobr>Ан-148</nobr> занялся МАК
  • Фото: @andrejkcd / twitter.com

    • Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию причин катастрофы Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье.

    В состав комиссии вошли четыре специалиста МАК. Они уже выехали на место авиакатастрофы и приступили к расследованию.

    Ранее Владимир Путин поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой.

    Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Расследование передано в центральное следственное управление СК РФ.

    смотретьПассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
    Пассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
    Ан-148, выполнявший рейс из Москвы в Орск, пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета из аэропорта Домодедово. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Большинство пассажиров были жителями Оренбургской области. Как минимум четыре члена экипажа — уроженцы Саратовской области. Опубликован список членов экипажа.

    МЧС России открыло горячую линию — 8–800-775–17-17.

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