В Оренбургской области объявили траур 12 февраля

В понедельник, 12 февраля, объявлен траур в Оренбургской области по жертвам катастрофы
Ан-148, который разбился сегодня днем в районе села Степановское. При крушении никто из находившихся на борту не выжил.
Власти Оренбургской области объявили траур в понедельник, 12 февраля, в связи с катастрофой Ан-148, передает «Интерфакс».
Инна Аверкова, начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области: «Траур в регионе объявлен на завтра».
Самолет Ан-148 вылетел из столичного аэропорта Домодедово в Орск сегодня днем. Через несколько минут после вылета борт пропал с радаров. Его обломки были обнаружены в Раменском районе Подмосковье. На борту находился 71 человек, выживших нет. В основном среди пассажиров были жители Оренбургской области. Список погибших уже опубликован.
Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий катастрофы. Уже найден один черный ящик.
Инна Аверкова, начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области: «Траур в регионе объявлен на завтра».
Самолет Ан-148 вылетел из столичного аэропорта Домодедово в Орск сегодня днем. Через несколько минут после вылета борт пропал с радаров. Его обломки были обнаружены в Раменском районе Подмосковье. На борту находился 71 человек, выживших нет. В основном среди пассажиров были жители Оренбургской области. Список погибших уже опубликован.
Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий катастрофы. Уже найден один черный ящик.
Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.
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