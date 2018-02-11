В Оренбургской области объявили траур 12 февраля. Московская область, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Оренбургской области объявили траур 12 февраля

В Оренбургской области объявили траур 12 февраля

1 комментарий
Текстовая трансляция
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
В Оренбургской области объявили траур 12 февраля

В Оренбургской области объявили траур 12 февраля

В Оренбургской области объявили траур 12 февраля
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • В понедельник, 12 февраля, объявлен траур в Оренбургской области по жертвам катастрофы Ан-148, который разбился сегодня днем в районе села Степановское. При крушении никто из находившихся на борту не выжил.

    Власти Оренбургской области объявили траур в понедельник, 12 февраля, в связи с катастрофой Ан-148, передает «Интерфакс».

    Инна Аверкова, начальник управления информационной политики аппарата губернатора и правительства Оренбургской области: «Траур в регионе объявлен на завтра».

    смотретьПассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
    Пассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
    Самолет Ан-148 вылетел из столичного аэропорта Домодедово в Орск сегодня днем. Через несколько минут после вылета борт пропал с радаров. Его обломки были обнаружены в Раменском районе Подмосковье. На борту находился 71 человек, выживших нет. В основном среди пассажиров были жители Оренбургской области. Список погибших уже опубликован.

    смотретьВ аэропорту Орска собираются близкие погибших в катастрофе Ан-148
    В аэропорту Орска собираются близкие погибших в катастрофе Ан-148
    Возбуждено уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий катастрофы. Уже найден один черный ящик.



    Обломки самолета Ан-148 и фрагменты тел разбросало минимум на километр. Кадры с места крушения.

    Опубликовано НТВ 11 февраля 2018 г.

    Новости по теме

    Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

    Все новости по теме

    Связанные
    новости

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru