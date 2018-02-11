Найден черный ящик разбившегося Ан-148

Один черный ящик обнаружен на месте крушения самолета
Ан-148 в Московской области. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.
Сергей Полетыкин: «Решение вопросов на уровне силовых структур и муниципалитетов налажено. Сейчас проводятся поисковые работы. Найден один бортовой самописец».
Он добавил, что место проведения поисковой операции оцеплено Росгвардией и ГУВД по Московской области, передает ТАСС.
В то же время РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что на месте крушения Ан-148 не найдено никаких обломков вертолета, который мог бы столкнуться с самолетом.
Ранее в СМИ появилась информация, что причиной крушения Ан-148 могло стать столкновение с почтовым вертолетом. В то же время в СК заявили, что рассматривают все версии трагедии.
Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Около 60 человек были жителями Оренбургской области.
Он добавил, что место проведения поисковой операции оцеплено Росгвардией и ГУВД по Московской области, передает ТАСС.
В то же время РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России сообщает, что на месте крушения Ан-148 не найдено никаких обломков вертолета, который мог бы столкнуться с самолетом.
Ранее в СМИ появилась информация, что причиной крушения Ан-148 могло стать столкновение с почтовым вертолетом. В то же время в СК заявили, что рассматривают все версии трагедии.
Ан-148 разбился в Раменском районе Подмосковья. На его борту находился 71 человек, включая шестерых членов экипажа. Около 60 человек были жителями Оренбургской области.
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