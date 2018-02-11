Глава МЧС распорядился привлечь беспилотники к поискам черных ящиков Ан-148

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  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Глава МЧС распорядился привлечь беспилотники к поискам черных ящиков <nobr>Ан-148</nobr>

Глава МЧС распорядился привлечь беспилотники к поискам черных ящиков Ан-148

Глава МЧС распорядился привлечь беспилотники к поискам черных ящиков <nobr>Ан-148</nobr>
  • Фото: Красильников Станислав / ТАСС

    • Владимир Пучков потребовал взять под жесткий контроль все работы в районе катастрофы самолета «Саратовских авиалиний».

    В ходе заседания правительственной комиссии по ЧС глава МЧС распорядился использовать беспилотную авиацию для поиска черных ящиков Ан-148, передает РИА Новости.

    Владимир Пучков: «Поднимайте беспилотную авиацию. И шаг за шагом продолжайте поисковую операцию, особое внимание — поиску черных ящиков

    Он также потребовал организовать расстановку сил на месте крушения самолета в Раменском районе Подмосковья.

    Владимир Пучков: „Под жесткий контроль возьмите всю зону чрезвычайной ситуации“».

    смотретьПассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
    Пассажирский Ан-148 разбился в Подмосковье
    Ан-148 вылетел из столичного аэропорта Домодедово в Орск. Через несколько минут после взлета была потеряна связь с самолетом, на борту которого находился 71 человек, в том числе шесть членов экипажа. По факту крушения возбуждено дело. Следствие рассматривает разные версии катастрофы.




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