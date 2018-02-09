В ООН отказались комментировать удар коалиции по правительственным силам Сирии

Атаку возглавляемой Вашингтоном международной коалиции по сирийским правительственным силам отказались комментировать в ООН.
МИД Сирии в письме генсеку ООН назвал военным преступлением авиаудары по правительственным силам, которые 7 февраля нанесла руководимая Соединенными Штатами коалиция. В документе отмечается, что эта атака — преступление против человечности.
Речь идет об инциденте, произошедшем в районе долины реки Евфрат. По данным СМИ, погибли около 100 сирийских бойцов. Минобороны РФ уточнило, что ранения получили 25 человек. Также в российском военном ведомстве подчеркнули, что ополченцы, которые попали под удар, не согласовали свою операцию с российским командованием.
В ООН не стали развернуто комментировать авиаудары возглавляемой США коалиции и лишь выразили озабоченность в связи с любыми проявлениями насилия.
Если говорить о реакции на происходящее в САР, то Совбез отказался осудить обстрел торгового представительства РФ в Дамаске, который случился 6 февраля. Постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя сообщил, что в ООН решили не делать заявление в связи с этим инцидентом. «Мы предложили текст документа, но нам сказали, что не готовы его принять», — сообщил Небензя.
Речь идет об инциденте, произошедшем в районе долины реки Евфрат. По данным СМИ, погибли около 100 сирийских бойцов. Минобороны РФ уточнило, что ранения получили 25 человек. Также в российском военном ведомстве подчеркнули, что ополченцы, которые попали под удар, не согласовали свою операцию с российским командованием.
В ООН не стали развернуто комментировать авиаудары возглавляемой США коалиции и лишь выразили озабоченность в связи с любыми проявлениями насилия.
Если говорить о реакции на происходящее в САР, то Совбез отказался осудить обстрел торгового представительства РФ в Дамаске, который случился 6 февраля. Постоянный представитель нашей страны при ООН Василий Небензя сообщил, что в ООН решили не делать заявление в связи с этим инцидентом. «Мы предложили текст документа, но нам сказали, что не готовы его принять», — сообщил Небензя.
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