Здание торгпредства РФ в Дамаске попало под минометный обстрел

В МИД РФ сообщили, что в здание российского торгового представительства, расположенного в президентском районе Дамаска, попала
120-миллиметровая мина.
Российское торгпредство в Дамаске подверглось минометному обстрелу. Жертв и пострадавших нет. Однако зданию нанесен существенный материальный ущерб. В него попала 120-миллиметровая мина.
В МИД РФ подчеркнули, что в настоящее время торгпредство в Дамаске законсервировано, но здание продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом.
МИД РФ: «Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни».
В ведомстве напомнили, что накануне под минометный обстрел в Старом городе Дамаска попала российская неправительственная делегация, которую пришлось срочно эвакуировать. По данным МИД, огонь велся прицельно по пунктам раздачи гумпомощи, которую привезли российские религиозные деятели. Жертвами этой атаки стали два мирных сирийца.
МИД РФ: «Обращаемся к международным и региональным партнерам с призывом объективно взглянуть на происходящее и дать должную принципиальную оценку действиям тех, кто совершает террористические атаки, направленные против дипломатических представительств, культовых сооружений и гуманитарных миссий».
В МИД РФ подчеркнули, что в настоящее время торгпредство в Дамаске законсервировано, но здание продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом.
МИД РФ: «Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни».
В ведомстве напомнили, что накануне под минометный обстрел в Старом городе Дамаска попала российская неправительственная делегация, которую пришлось срочно эвакуировать. По данным МИД, огонь велся прицельно по пунктам раздачи гумпомощи, которую привезли российские религиозные деятели. Жертвами этой атаки стали два мирных сирийца.
МИД РФ: «Обращаемся к международным и региональным партнерам с призывом объективно взглянуть на происходящее и дать должную принципиальную оценку действиям тех, кто совершает террористические атаки, направленные против дипломатических представительств, культовых сооружений и гуманитарных миссий».
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