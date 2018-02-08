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    Минобороны: в результате удара коалиции ранены 25 сирийских ополченцев

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    Минобороны: в результате удара коалиции ранены 25 сирийских ополченцев

    Минобороны: в результате удара коалиции ранены 25 сирийских ополченцев

    Минобороны: в результате удара коалиции ранены 25 сирийских ополченцев
  • Фото: Associated Press © 2018

    • В результате обстрела 7 февраля и удара возглавляемой США международной коалиции 25 сирийских ополченцев получили ранения, сообщили в российском военном ведомстве.

    В Минобороны РФ сообщили, что сирийские ополченцы были атакованы авиацией США в районе бывшего НПЗ Эль-Исба во время операции против спящей ячейки ИГ. В военном ведомстве отмечают, что попавшие под удар ополченцы не согласовали свои разведывательные действия с российским командованием.

    В результате обстрела ранения получили 25 ополченцев проправительственных войск.

    Инцидент в Эль-Исбе показал, что США на территории Сирии не борется с ИГ, а захватывает «экономические активы» страны, подчеркнули в Москве. После атаки российское командование, находящееся на авиабазе Хмеймим, провело переговоры с представителями штаба сил коалиции.

    Из сообщения Минобороны РФ: «Американская сторона заявила, что нефтеперерабатывающий завод находится под контролем Сирийских демократических сил и военнослужащих США».

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня отметила, что «незаконное военное присутствие США в Сирии представляет угрозу целостности этой страны и усилиям по политическому урегулированию».

    Напомним, в ночь на четверг, 8 февраля, международная коалиция заявила о «неспровоцированной атаке» на штаб оппозиционных «Сирийских демократических сил» со стороны подконтрольных Дамаску отрядов. Утверждалось, что атака была хорошо скоординирована, в ней участвовала артиллерия и танки.

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    Международная коалиция нанесла удар по сирийской армии
    В ответ международная коалиция, которую возглавляют США, нанесла удар по проправительственным войскам. Официальный Дамаск пока не прокомментировал ситуацию.

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