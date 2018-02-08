Международная коалиция нанесла удар по сирийской армии

Возглавляемая США международная коалиция нанесла удары по проправительственным силам в Сирии. Об этом сообщили в
пресс-службе штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»).
Представители коалиции утверждают, что сирийские военные якобы атаковали штаб «Сирийских демократических сил», где находились американские советники. После этого был нанесен ответный удар.
Информации о пострадавших в результате инцидента нет, передает РИА Новости.
Официальный Дамаск пока не прокомментировал ситуацию. А вот в пресс-службе коалиции заявили, что, хотя их основной задачей в Сирии является борьба с запрещенной в РФ группировкой ИГ, они «оставляют за собой право на самозащиту».
Информации о пострадавших в результате инцидента нет, передает РИА Новости.
Официальный Дамаск пока не прокомментировал ситуацию. А вот в пресс-службе коалиции заявили, что, хотя их основной задачей в Сирии является борьба с запрещенной в РФ группировкой ИГ, они «оставляют за собой право на самозащиту».
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