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8 февраля, 14:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Международная коалиция нанесла удар по сирийской армии

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    Международная коалиция нанесла удар по сирийской армии

    Международная коалиция нанесла удар по сирийской армии

    Возглавляемая США международная коалиция нанесла удары по проправительственным силам в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе штаба операции Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»).

    Представители коалиции утверждают, что сирийские военные якобы атаковали штаб «Сирийских демократических сил», где находились американские советники. После этого был нанесен ответный удар.

    Информации о пострадавших в результате инцидента нет, передает РИА Новости.

    Официальный Дамаск пока не прокомментировал ситуацию. А вот в пресс-службе коалиции заявили, что, хотя их основной задачей в Сирии является борьба с запрещенной в РФ группировкой ИГ, они «оставляют за собой право на самозащиту».

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