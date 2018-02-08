Инспектор Купер. Невидимый враг <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Инспектор Купер. Невидимый враг 16+
    •  
    Дамаск назвал военным преступлением удар коалиции США по ополченцам. США, Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДамаск назвал военным преступлением удар коалиции США по ополченцам

    Дамаск назвал военным преступлением удар коалиции США по ополченцам

    10 комментариев
    • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh
    Дамаск назвал военным преступлением удар коалиции США по ополченцам

    Дамаск назвал военным преступлением удар коалиции США по ополченцам

    Дамаск назвал военным преступлением удар коалиции США по ополченцам
    • Фото: Reuters © 2018, Bassam Khabieh

      • МИД Сирии обвинил коалицию во главе с США в агрессии и поддержке терроризма.

      Комментируя авиаудары коалиции по сирийским проправительственным силам, во внешнеполитическом ведомства отметили, что это нападение является военным преступлением.

      МИД Сирии: «Новая агрессия представляет собой военное преступление, преступление против человечности и прямую поддержку терроризма, атака подтверждает характер подлых американских устремлений, направленных против суверенитета Сирии, единства ее земли и народа».

      Также сирийский МИД в связи с атакой направил обращения в Совет Безопасности и генсеку ООН, передает ТАСС.

      Напомним, в ночь на 8 февраля возглавляемая США международная коалиция заявила о «неспровоцированной атаке» на штаб оппозиционных «Сирийских демократических сил» со стороны подконтрольных Дамаску отрядов и нанесла удар по удар по проправительственным войскам.

      Как сообщили в Минобороны РФ, в результате атаки пострадали 25 ополченцев, которые проводили операцию против спящей ячейки запрещенного «Исламского государства». В МИД РФ же в связи с атакой подчеркнули, что «незаконное военное присутствие США в Сирии представляет угрозу целостности этой страны и усилиям по политическому урегулированию».

      Новости по теме

      Ситуация в Сирии

      Все новости по теме

      Связанные
      новости

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru