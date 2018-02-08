Дамаск назвал военным преступлением удар коалиции США по ополченцам

МИД Сирии обвинил коалицию во главе с США в агрессии и поддержке терроризма.
Комментируя авиаудары коалиции по сирийским проправительственным силам, во внешнеполитическом ведомства отметили, что это нападение является военным преступлением.
МИД Сирии: «Новая агрессия представляет собой военное преступление, преступление против человечности и прямую поддержку терроризма, атака подтверждает характер подлых американских устремлений, направленных против суверенитета Сирии, единства ее земли и народа».
Также сирийский МИД в связи с атакой направил обращения в Совет Безопасности и генсеку ООН, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на 8 февраля возглавляемая США международная коалиция заявила о «неспровоцированной атаке» на штаб оппозиционных «Сирийских демократических сил» со стороны подконтрольных Дамаску отрядов и нанесла удар по удар по проправительственным войскам.
Как сообщили в Минобороны РФ, в результате атаки пострадали 25 ополченцев, которые проводили операцию против спящей ячейки запрещенного «Исламского государства». В МИД РФ же в связи с атакой подчеркнули, что «незаконное военное присутствие США в Сирии представляет угрозу целостности этой страны и усилиям по политическому урегулированию».
МИД Сирии: «Новая агрессия представляет собой военное преступление, преступление против человечности и прямую поддержку терроризма, атака подтверждает характер подлых американских устремлений, направленных против суверенитета Сирии, единства ее земли и народа».
Также сирийский МИД в связи с атакой направил обращения в Совет Безопасности и генсеку ООН, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на 8 февраля возглавляемая США международная коалиция заявила о «неспровоцированной атаке» на штаб оппозиционных «Сирийских демократических сил» со стороны подконтрольных Дамаску отрядов и нанесла удар по удар по проправительственным войскам.
Как сообщили в Минобороны РФ, в результате атаки пострадали 25 ополченцев, которые проводили операцию против спящей ячейки запрещенного «Исламского государства». В МИД РФ же в связи с атакой подчеркнули, что «незаконное военное присутствие США в Сирии представляет угрозу целостности этой страны и усилиям по политическому урегулированию».
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