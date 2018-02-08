ЦИК: за пост президента РФ будут бороться 8 кандидатов

ЦИК РФ завершил регистрацию участников президентской гонки. В избирательном бюллетене будут имена 8 человек.
Центризбирком в четверг завершил процесс регистрации кандидатов в президенты. Об этом в четверг на заседании комиссии сообщила ее глава Элла Памфилова, передает «Интерфакс».
Элла Памфилова, глава ЦИК: «Теперь нам ясно, что в избирательном бюллетене будет восемь кандидатов, зарегистрированных кандидатов. Я хочу всем им пожелать успехов, чтобы кампания прошла достойно, с уважением друг к другу и к избирателям. Наша страна достойна выборов высокого уровня».
Претендентами на пост президента стали Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. В избирательном бюллетене фамилии кандидатов будут перечислены в алфавитном порядке.
Собчак, выдвинутая от партии «Гражданская инициатива», и Сурайкин, выдвинутый «Коммунистами России», стали последними зарегистрированным кандидатами. Таким образом, среди кандидатов остался только один самовыдвиженец — действующий глава государства Владимир Путин. Шестеро кандидатов должны были предоставить для регистрации в ЦИК подписи избирателей. Ранее в ЦИК отметили, что все кандидаты, собиравшие подписи, прошли регистрацию без проблем: ни у кого не было выявлено более допустимых 5% брака. Двое кандидатов — Павел Грудинин и Владимир Жириновский — были выдвинуты парламентскими партиями, и собирать подписи им было не нужно.
Элла Памфилова, глава ЦИК: «Теперь нам ясно, что в избирательном бюллетене будет восемь кандидатов, зарегистрированных кандидатов. Я хочу всем им пожелать успехов, чтобы кампания прошла достойно, с уважением друг к другу и к избирателям. Наша страна достойна выборов высокого уровня».
Претендентами на пост президента стали Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. В избирательном бюллетене фамилии кандидатов будут перечислены в алфавитном порядке.
Собчак, выдвинутая от партии «Гражданская инициатива», и Сурайкин, выдвинутый «Коммунистами России», стали последними зарегистрированным кандидатами. Таким образом, среди кандидатов остался только один самовыдвиженец — действующий глава государства Владимир Путин. Шестеро кандидатов должны были предоставить для регистрации в ЦИК подписи избирателей. Ранее в ЦИК отметили, что все кандидаты, собиравшие подписи, прошли регистрацию без проблем: ни у кого не было выявлено более допустимых 5% брака. Двое кандидатов — Павел Грудинин и Владимир Жириновский — были выдвинуты парламентскими партиями, и собирать подписи им было не нужно.
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