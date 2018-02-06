Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    «Беспрецедентный случай»: ЦИК одобрил участие в выборах всех подавших подписи кандидатов. выборы, Жириновский, КПРФ, ЛДПР, Путин, Собчак Ксения, Явлинский. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Беспрецедентный случай»: ЦИК одобрил участие в выборах всех подавших подписи кандидатов

    «Беспрецедентный случай»: ЦИК одобрил участие в выборах всех подавших подписи кандидатов

    4 комментария

    «Беспрецедентный случай»: ЦИК одобрил участие в выборах всех подавших подписи кандидатов

    «Беспрецедентный случай»: ЦИК одобрил участие в выборах всех подавших подписи кандидатов

      Шесть кандидатов на пост президента России успешно прошли этап проверки подписей, выявленный процент брака позволяет их зарегистрировать. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

      По словам Эллы Памфиловой, сегодня ЦИК подвел итоги проверки подписей Ксении Собчак и Максима Сурайкина.

      Элла Памфилова: «Беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИК с подписями, все прошли проверку».

      Ранее проверили подписи Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец, Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина.

      Кроме того, еще два кандидата — Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ — подписи не собирали, так как их выдвинули парламентские партии.

      И сегодня же Центризбирком зарегистрировал действующего главу государства Владимира Путина кандидатом на предстоящих выборах. Члены ЦИК проголосовали за это единогласно.

      А кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский сегодня в Москве встретился со своими доверенными лицами. Встреча прошла в общественном штабе. Лидер «Яблока» рассказал о своей предвыборной деятельности, в частности, поделился впечатлениями от поездок по России.

      Подробности — в видеоматериале.

      Новости по теме

      Выборы-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru