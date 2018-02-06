«Беспрецедентный случай»: ЦИК одобрил участие в выборах всех подавших подписи кандидатов

Шесть кандидатов на пост президента России успешно прошли этап проверки подписей, выявленный процент брака позволяет их зарегистрировать. Об этом заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.
По словам Эллы Памфиловой, сегодня ЦИК подвел итоги проверки подписей Ксении Собчак и Максима Сурайкина.
Элла Памфилова: «Беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИК с подписями, все прошли проверку».
Ранее проверили подписи Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец, Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина.
Кроме того, еще два кандидата — Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ — подписи не собирали, так как их выдвинули парламентские партии.
И сегодня же Центризбирком зарегистрировал действующего главу государства Владимира Путина кандидатом на предстоящих выборах. Члены ЦИК проголосовали за это единогласно.
А кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский сегодня в Москве встретился со своими доверенными лицами. Встреча прошла в общественном штабе. Лидер «Яблока» рассказал о своей предвыборной деятельности, в частности, поделился впечатлениями от поездок по России.
Подробности — в видеоматериале.
Элла Памфилова: «Беспрецедентный случай. Все кандидаты, которые дошли до ЦИК с подписями, все прошли проверку».
Ранее проверили подписи Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец, Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина.
Кроме того, еще два кандидата — Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ — подписи не собирали, так как их выдвинули парламентские партии.
И сегодня же Центризбирком зарегистрировал действующего главу государства Владимира Путина кандидатом на предстоящих выборах. Члены ЦИК проголосовали за это единогласно.
А кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский сегодня в Москве встретился со своими доверенными лицами. Встреча прошла в общественном штабе. Лидер «Яблока» рассказал о своей предвыборной деятельности, в частности, поделился впечатлениями от поездок по России.
Подробности — в видеоматериале.
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