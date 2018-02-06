Путин зарегистрирован кандидатом на пост президента РФ

Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом в президенты. Он идет на выборы как самовыдвиженец.
Как сообщает ТАСС, решение о регистрации Путина было принято на заседании во вторник.
Из постановления ЦИК: «Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».
По словам главы юридической службы избирательного штаба Владимира Путина Сергея Кабышева, удостоверение зарегистрированного кандидата на выборах главы государства будет передано Путину уже сегодня.
Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Сбор подписей в поддержку его кандидатуры проходил с 5 января. В конце января 315 тысяч подписей были переданы в Центризбирком. После их проверки и было принято решение о регистрации.
Из постановления ЦИК: «Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина».
По словам главы юридической службы избирательного штаба Владимира Путина Сергея Кабышева, удостоверение зарегистрированного кандидата на выборах главы государства будет передано Путину уже сегодня.
Владимир Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. Сбор подписей в поддержку его кандидатуры проходил с 5 января. В конце января 315 тысяч подписей были переданы в Центризбирком. После их проверки и было принято решение о регистрации.
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