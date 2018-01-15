Начал работу предвыборный сайт кандидата Путина

Штаб Владимира Путина запустил его предвыборный сайт.
Штаб Владимира Путина, который баллотируется на президентских выборах в марте, запустил предвыборный штаб кандидата. В настоящее время на сайте собраны статьи о достижениях Путина на посту президента, а также о планах в случае победы на мартовских выборах. Кроме того, на сайте размещена биография действующего президента и информация о его доверенных лицах.
Как сообщила ТАСС сопредседатель штаба Путина Елена Шмелёва, цель разработчиков сайта — сделать страницу максимально информативной и удобной.
Елена Шмелёва, сопредседатель предвыборного штаба Путина: «Мы хотим, чтобы там было большое количество фактологической информации, которая связана с текущими проектами и проектами, к которым Владимир Путин имел отношение».
Ранее Шмелева не исключила, что у кандидата Путина может появиться собственный канал в Telegram.
Напомним, Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. С 5 января в России идет сбор подписей в поддержку выдвижения Путина. До 31 января необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей, однако в избирательном штабе сообщили, что к утру 15 января в списках поставили свои автографы уже более 700 тысяч россиян.
Как сообщила ТАСС сопредседатель штаба Путина Елена Шмелёва, цель разработчиков сайта — сделать страницу максимально информативной и удобной.
Елена Шмелёва, сопредседатель предвыборного штаба Путина: «Мы хотим, чтобы там было большое количество фактологической информации, которая связана с текущими проектами и проектами, к которым Владимир Путин имел отношение».
Ранее Шмелева не исключила, что у кандидата Путина может появиться собственный канал в Telegram.
Напомним, Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. С 5 января в России идет сбор подписей в поддержку выдвижения Путина. До 31 января необходимо собрать не менее 30 тысяч подписей, однако в избирательном штабе сообщили, что к утру 15 января в списках поставили свои автографы уже более 700 тысяч россиян.
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