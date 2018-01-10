Определены руководители избирательного штаба Путина

Владимир Путин в Москве встретился с волонтерами и сопредседателями своего избирательного штаба.
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Решено, что у избирательного штаба будет три сопредседателя. Одним из них стала руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва, которая была председателем инициативной группы избирателей, поддержавшей самовыдвижение Путина. Всероссийский образовательный центр для одаренных детей «Сириус» создан по инициативе Владимира Путина в Сочи после зимней Олимпиады. Для организации работы Центра в 2014 году под патронажем Путина был учрежден фонд «Талант и успех», глава государства возглавил его наблюдательный совет.
Два других сопредседателя — глава Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев и генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин.
Сегодня вечером Путин посетил свой предвыборный штаб, который находится в Гостином дворе. Глава государства пообщался с волонтерами, которые ведут проверку подписей, а также с тремя сопредседателями своего штаба. При этом президент подчеркнул, что работа предвыборного штаба должна быть неформальной, эффективной и доверительной, передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «Я хочу вас поблагодарить за то, что вы согласились участвовать в этой работе, быть сопредседателями предвыборного штаба. Работа неформальная, она важна. Более того, если она станет формальной, она не будет эффективной. Очевидно, что люди ждут прямого общения, а чтобы оно состоялось, нужно работать эффективно, полезно, откровенно и доверительно».
Напомним, 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. Позднее российский лидер сообщил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. Тем не менее, кандидатуру Путина поддержали несколько партий, в том числе «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. На следующий день Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты.
Теперь Путину как самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в разных субъектах РФ. На каждый регион должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Фото: sochisirius.ru, fnkc.ru, rostec.ru
Два других сопредседателя — глава Национального центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев и генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин.
Сегодня вечером Путин посетил свой предвыборный штаб, который находится в Гостином дворе. Глава государства пообщался с волонтерами, которые ведут проверку подписей, а также с тремя сопредседателями своего штаба. При этом президент подчеркнул, что работа предвыборного штаба должна быть неформальной, эффективной и доверительной, передает ТАСС.
Владимир Путин, президент РФ: «Я хочу вас поблагодарить за то, что вы согласились участвовать в этой работе, быть сопредседателями предвыборного штаба. Работа неформальная, она важна. Более того, если она станет формальной, она не будет эффективной. Очевидно, что люди ждут прямого общения, а чтобы оно состоялось, нужно работать эффективно, полезно, откровенно и доверительно».
Напомним, 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. Позднее российский лидер сообщил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец. Тем не менее, кандидатуру Путина поддержали несколько партий, в том числе «Единая Россия» и «Справедливая Россия». Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. На следующий день Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты.
Теперь Путину как самовыдвиженцу необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей избирателей в разных субъектах РФ. На каждый регион должно приходиться не менее 7,5 тысяч подписей. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Фото: sochisirius.ru, fnkc.ru, rostec.ru
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