Собрание избирателей поддержало самовыдвижение Путина

Собрание инициативной группы избирателей поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года.
Решение было принято на мероприятии, которое проходит в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ.
Елена Шмелева, председатель группы, руководитель образовательного центра «Сириус»: «Решение принято единогласно».
Члены инициативной группы будут заниматься сбором подписей в поддержку Путина. Чтобы его официально зарегистрировали кандидатом в президенты, необходимо не менее 300 тысяч подписей. В Центризбирком их нужно представить до 7 января.
Ранее сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин лично подаст документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата.
Самовыдвижение действующего президента поддержали партии «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Зеленые».
Елена Шмелева, председатель группы, руководитель образовательного центра «Сириус»: «Решение принято единогласно».
Члены инициативной группы будут заниматься сбором подписей в поддержку Путина. Чтобы его официально зарегистрировали кандидатом в президенты, необходимо не менее 300 тысяч подписей. В Центризбирком их нужно представить до 7 января.
Ранее сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин лично подаст документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата.
Самовыдвижение действующего президента поддержали партии «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Зеленые».
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