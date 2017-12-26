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    Собрание избирателей поддержало самовыдвижение Путина. Путин, выборы, президент РФ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСобрание избирателей поддержало самовыдвижение Путина

    Собрание избирателей поддержало самовыдвижение Путина

    9 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев
    Собрание избирателей поддержало самовыдвижение Путина

    Собрание избирателей поддержало самовыдвижение Путина

    Собрание избирателей поддержало самовыдвижение Путина
    • Фото: РИА Новости, Сергей Гунеев

      • Собрание инициативной группы избирателей поддержало самовыдвижение Владимира Путина на выборах президента России, которые пройдут 18 марта 2018 года.

      Решение было принято на мероприятии, которое проходит в историческом парке «Россия — моя история» на ВДНХ.

      Елена Шмелева, председатель группы, руководитель образовательного центра «Сириус»: «Решение принято единогласно».

      Члены инициативной группы будут заниматься сбором подписей в поддержку Путина. Чтобы его официально зарегистрировали кандидатом в президенты, необходимо не менее 300 тысяч подписей. В Центризбирком их нужно представить до 7 января.

      Ранее сегодня пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин лично подаст документы в ЦИК для регистрации в качестве кандидата.

      Самовыдвижение действующего президента поддержали партии «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «Зеленые».

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