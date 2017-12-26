Партия «Зеленые» поддержала кандидатуру Путина

В Москве прошел съезд экологической партии «Зеленые». Ее участники решали, кого из кандидатов поддержать на выборах президента в 2018 году.
Председатель «Зеленых» Анатолий Панфилов заявил, что центральный совет партии принял решение выступить за кандидатуру Владимира Путина.
Анатолий Панфилов: «Это связано с тем, что большая поддержка проводится государством и лично президентом Путиным в сфере экологии. Объединить усилия общественности и партийных структур вместе с госструктурами необходимо в таких условиях».
Напомним, что избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
Анатолий Панфилов: «Это связано с тем, что большая поддержка проводится государством и лично президентом Путиным в сфере экологии. Объединить усилия общественности и партийных структур вместе с госструктурами необходимо в таких условиях».
Напомним, что избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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