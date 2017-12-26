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    Партия «Зеленые» поддержала кандидатуру Путина. Путин, выборы, партии, президент РФ, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПартия «Зеленые» поддержала кандидатуру Путина

    Партия «Зеленые» поддержала кандидатуру Путина

    1 комментарий
    Партия «Зеленые» поддержала кандидатуру Путина

    Партия «Зеленые» поддержала кандидатуру Путина

    Партия «Зеленые» поддержала кандидатуру Путина

      В Москве прошел съезд экологической партии «Зеленые». Ее участники решали, кого из кандидатов поддержать на выборах президента в 2018 году.

      Председатель «Зеленых» Анатолий Панфилов заявил, что центральный совет партии принял решение выступить за кандидатуру Владимира Путина.

      Анатолий Панфилов: «Это связано с тем, что большая поддержка проводится государством и лично президентом Путиным в сфере экологии. Объединить усилия общественности и партийных структур вместе с госструктурами необходимо в таких условиях».

      Напомним, что избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

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