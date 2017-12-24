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    «Справедливая Россия» решила поддержать Путина на выборах

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    • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников
    «Справедливая Россия» решила поддержать Путина на выборах

    «Справедливая Россия» решила поддержать Путина на выборах

    «Справедливая Россия» решила поддержать Путина на выборах
  • Фото: РИА Новости, Валерий Мельников

    • «Справедливая Россия» не будет выдвигать своего кандидата на выборы президента РФ.

    Президиум центрального совета «Справедливой России» рекомендовал съезду поддержать кандидатуру действующего главы государства, сообщил первый зампред фракции в Госдуме Михаил Емельянов. Так он ответил на вопрос о том, как партия будет участвовать в президентской кампании, передает РИА Новости.

    В свою очередь лидер партии Сергей Миронов отметил, что представители «Справедливой России» войдут в инициативную группу по выдвижению Путина и его избирательный штаб, сообщает ТАСС.

    Ожидается, что решение о поддержке Путина на выборах будет утверждено на съезде справедливороссов, который пройдет 25 января в Москве.

    Напомним, 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. Позднее российский лидер сообщил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец.

    смотреть«Бесспорный лидер»: «Единая Россия» поддержала самовыдвижение Путина
    «Бесспорный лидер»: «Единая Россия» поддержала самовыдвижение Путина
    Накануне же Дмитрий Медведев объявил, что «Единая Россия» поддерживает кандидатуру Владимира Путина. А 26 декабря на ВДНХ должна собраться инициативная группа, которая официально выдвинет Путина кандидатом в президенты.

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