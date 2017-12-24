«Справедливая Россия» решила поддержать Путина на выборах

«Справедливая Россия» не будет выдвигать своего кандидата на выборы президента РФ.
Президиум центрального совета «Справедливой России» рекомендовал съезду поддержать кандидатуру действующего главы государства, сообщил первый зампред фракции в Госдуме Михаил Емельянов. Так он ответил на вопрос о том, как партия будет участвовать в президентской кампании, передает РИА Новости.
В свою очередь лидер партии Сергей Миронов отметил, что представители «Справедливой России» войдут в инициативную группу по выдвижению Путина и его избирательный штаб, сообщает ТАСС.
Ожидается, что решение о поддержке Путина на выборах будет утверждено на съезде справедливороссов, который пройдет 25 января в Москве.
Напомним, 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. Позднее российский лидер сообщил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец.
Накануне же Дмитрий Медведев объявил, что «Единая Россия» поддерживает кандидатуру Владимира Путина. А 26 декабря на ВДНХ должна собраться инициативная группа, которая официально выдвинет Путина кандидатом в президенты.
В свою очередь лидер партии Сергей Миронов отметил, что представители «Справедливой России» войдут в инициативную группу по выдвижению Путина и его избирательный штаб, сообщает ТАСС.
Ожидается, что решение о поддержке Путина на выборах будет утверждено на съезде справедливороссов, который пройдет 25 января в Москве.
Напомним, 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ Владимир Путин объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента. Позднее российский лидер сообщил, что пойдет на выборы как самовыдвиженец.
Накануне же Дмитрий Медведев объявил, что «Единая Россия» поддерживает кандидатуру Владимира Путина. А 26 декабря на ВДНХ должна собраться инициативная группа, которая официально выдвинет Путина кандидатом в президенты.
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